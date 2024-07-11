Попробовав этот вкуснейший летний суп один раз, в дальнейшем будете готовить его как

Posted 11 июля, 06:52
Published 11 июля, 06:52
Modified 10 сентября, 03:44
Updated 10 сентября, 03:44
Для того чтобы приготовить вкусный и легкий холодник, вам потребуются следующие продукты:
Свеклу необходимо заранее отварить или запечь, натереть на мелкой или средней терке и отправить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп. Добавить к свекле сок лимона, всю массу хорошенько перемешать. Сваренные вкрутую яйца и огурцы натереть на крупной терке или просто мелко нарезать и тоже сложить в кастрюлю к свекле.
Зеленый лук и укроп следует мелко нарезать, по отдельности сложить в ступку, посолить и хорошо размять, чтобы они дал сок, после чего добавить их к остальным ингредиентам. Получившуюся массу залить холодным кефиром или йогуртом — его количество можно регулировать по своим предпочтениям, а также добавить холодную минеральную воду.
Готовый суп посолить, добавить перец и горчицу по вкусу. Блюдо следует подавать охлажденным, со сметаной и половинкой сваренного вкрутую яйца на порцию. Приятного аппетита!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14