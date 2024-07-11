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Posted 11 июля, 06:52

Published 11 июля, 06:52

Modified 10 сентября, 03:44

Updated 10 сентября, 03:44

Попробовав этот вкуснейший летний суп один раз, в дальнейшем будете готовить его как

Попробовав этот вкуснейший летний суп один раз, в дальнейшем будете готовить его как

11 июля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
Попробовав этот вкуснейший летний суп один раз, в дальнейшем будете готовить его как
Обожаете холодненькую окрошку в жару? Тогда этот рецепт для вас. Представляем вашему вниманию еще одно популярное и не менее вкусное летнее блюдо, которое подается охлажденным, — свекольный суп, известный также как холодник.

Как приготовить холодник

Для того чтобы приготовить вкусный и легкий холодник, вам потребуются следующие продукты:

  • свекла — 2 шт.;
  • свежие огурцы — 4 шт. (примерно 250 г);
  • яйца — 3 штуки, плюс 1-2 яйца для подачи;
  • сметана — по вкусу, для подачи;
  • свежевыжатый сок лимона — 2 столовые ложки;
  • зелень: лук и укроп — по одному пучку;
  • кефир или йогурт — 700—900 мл;
  • минеральная вода — 200—300 мл;
  • горчица (неострая) — 1-2 столовые ложки;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Свеклу необходимо заранее отварить или запечь, натереть на мелкой или средней терке и отправить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп. Добавить к свекле сок лимона, всю массу хорошенько перемешать. Сваренные вкрутую яйца и огурцы натереть на крупной терке или просто мелко нарезать и тоже сложить в кастрюлю к свекле.

Как приготовить холодникКак приготовить холодник
Как приготовить холодник. Фото: Изображение Midjourney

Зеленый лук и укроп следует мелко нарезать, по отдельности сложить в ступку, посолить и хорошо размять, чтобы они дал сок, после чего добавить их к остальным ингредиентам. Получившуюся массу залить холодным кефиром или йогуртом — его количество можно регулировать по своим предпочтениям, а также добавить холодную минеральную воду.

Готовый суп посолить, добавить перец и горчицу по вкусу. Блюдо следует подавать охлажденным, со сметаной и половинкой сваренного вкрутую яйца на порцию. Приятного аппетита!

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Питание#Еда#Лето#Все материалы авторов
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