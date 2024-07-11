Попробовав этот вкуснейший летний суп один раз, в дальнейшем будете готовить его как

Свеклу необходимо заранее отварить или запечь, натереть на мелкой или средней терке и отправить в кастрюлю, в которой будет готовиться суп. Добавить к свекле сок лимона, всю массу хорошенько перемешать. Сваренные вкрутую яйца и огурцы натереть на крупной терке или просто мелко нарезать и тоже сложить в кастрюлю к свекле.