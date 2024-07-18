newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля, 13:33

Published 18 июля, 13:33

Modified 10 сентября, 02:23

Updated 10 сентября, 02:23

Как сэкономить на фитнесе: ТОП-5 идей для хорошей формы без дорогих абонементов

Топ-5 идей для идеальной фигуры без дорогих абонементов

18 июля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Как сэкономить на фитнесе: ТОП-5 идей для хорошей формы без дорогих абонементов
Рассказываем, как иметь хорошую фигуру при минимуме денежных затрат.

Займитесь бегом

Бег — отличное упражнение для улучшения общей физической формы на свежем воздухе. Живете ли вы в центре города или в сельской местности, вы всегда можете найти, где побегать — в парке, на школьном стадионе или по пешеходной дорожке.

Займитесь бегомЗаймитесь бегом
Займитесь бегом. Фото: Изображение Midjourney

Во время бега вам может понадобиться:

  • Тренировочный подкаст: профессиональный фитнес-тренер подскажет, когда нужно двигаться быстрее или сделать перерыв.
  • Хорошие наушники + отличный плейлист: музыка может подстегнуть двигаться и зарядиться оптимизмом, поэтому составьте плейлист с несколькими треками, под которые можно отправиться в путь.
  • Удобная одежда: леггинсы, хорошие кроссовки для бега, спортивный бюстгальтер для женщин и футболка большого размера — вот все, что вам нужно для бега.

Купите гантели

С помощью нескольких простых приспособлений вы можете создать фитнес зал у себя дома, сэкономив кучу денег. В первую очередь нужно приобрести недорогие гантели. Как только они появятся у вас дома, вы сможете выполнять практически любые упражнения для любой части тела.

Для занятий в домашней обстановке достаточно воспользоваться бесплатным видео, которые снимают фитнес-тренеры и повторять за ними упражнения. Старайтесь тренироваться не реже 3-4 раз в неделю. Через пару месяцев вы увидите первые результаты, а гантели окупятся уже в первый месяц тренировок.

Купите гантелиКупите гантели
Купите гантели. Фото: Изображение Midjourney

Проходите 10 000 шагов

Большинство людей поддерживают физическую форму благодаря долгим пешим прогулкам — это самый дешевый и простой способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Для снижения веса и поддержания активной физической формы нужно проходить не менее 10 000 шагов. Чтобы отслеживать их количество можно воспользоваться фитнес-часами или загрузить специальные приложения на iPhone и Android.

Наведите порядок в доме

Наведение порядка в доме издалека похоже на фитнесс, но если вы будете делать генеральную уборку каждую неделю, вы почувствуете результаты улучшения своей фигуры уже через месяц. Чтобы сжечь много калорий, убирая дом, вам достаточно:

  • Почистить ванну — 90 калорий
  • Помыть окна или полы шваброй — 167 калорий.
  • Работа пылесосом — за 30-минутное занятие можно сжечь до 119 калорий.
  • Помыть машину — это сожжет 153 калории.
Наведите порядок в домеНаведите порядок в доме
Наведите порядок в доме. Фото: Изображение Midjourney

Занятия йогой на YouTube

Большинство людей не могут поддерживать себя в форме, поскольку для этого нужно найти время. Йога — отличный способ оставаться здоровым, не посещать занятия в студии.

На YouTube есть много преподавателей, предлагающих бесплатные видео занятия. Самое главное, что для начала вам не нужно никакого специального оборудования, достаточно коврика и удобной одежды.

Читайте также:
Как выработать привычку экономить деньги? 5 важных шаговКак начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев7 отличных способов заработать деньги на собственных друзьях
#Эмилия Шпилева#Спорт#Деньги#Финансы#Фитнес#Экономия#Фитнес-клуб#Экономия денег#Бесплатно
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика