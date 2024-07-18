Топ-5 идей для идеальной фигуры без дорогих абонементов

Для занятий в домашней обстановке достаточно воспользоваться бесплатным видео, которые снимают фитнес-тренеры и повторять за ними упражнения. Старайтесь тренироваться не реже 3-4 раз в неделю. Через пару месяцев вы увидите первые результаты, а гантели окупятся уже в первый месяц тренировок.