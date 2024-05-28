Как выработать привычку экономить деньги? 5 важных шагов

Posted 28 мая, 16:38
Published 28 мая, 16:38
Modified 9 сентября, 23:55
Updated 9 сентября, 23:55
Если вы хотите взять под контроль свою финансовую жизнь и достичь целей, придется научиться откладывать сбережения, которые особенно будут полезны на непредвиденные случаи. Рассказываем, как постепенно учиться копить деньги.
Прежде чем что-либо предпринимать, полезно подумать о том, чего вы хотите достичь. Следует отметить, что не все цели являются хорошими — некоторые из них слишком расплывчаты, а другие нереалистичны.
Важно, чтобы планы были конкретными, измеримыми, достижимыми и зависели от времени. Вместо того, чтобы говорить: «Мне нужно сэкономить, чтобы оплатить свой отпуск», следует думать: «Мне нужно отложить 50 тысяч рублей для отпуска, поэтому я буду откладывать по 4 тысячи рублей в течение года».
У вас должна быть не только цель, но и план, временные рамки и возможность отслеживать свой прогресс.
Мы живем в обществе, где нас поощряют потреблять и хвастаться нашими последними покупками. Опасность чрезмерного потребления и мгновенного удовлетворения заключается в том, что вы можете потерять контроль и оказаться в долгах. В связи с этим многим людям бывает трудно ограничивать себя в расходах и экономия становится невозможной.
Составление бюджета может показаться по началу сложной задачей. Хорошим началом станет составление списка всех своих расходов и доходов, это может помочь вам понять куда уходят деньги и какие траты лишние.
Если вы хотите серьезно подойти к накоплениям, нужно сделать это привычкой, а не чем-то случайным, что делается время от времени. Регулярное откладывание денег каждый день, каждую неделю или каждый месяц со временем даст свои плоды. Идея состоит в том, чтобы изменить свое мышление в сторону формирования привычки экономить.
Регулярные сбережения — первый шаг к состоянию, но иногда об этом забывается. В данном случае стоит автоматизировать свои накопления. Настройте в банковском приложении автоматический перевод средств с каждой зарплаты и вы сами не заметите, как капитал вырастет сам собой.
Часто бывает соблазн потратить повышенную зарплату или премию, но было бы разумнее попытаться сэкономить лишнее. Фактически, даже дополнительные пять тысяч рублей в месяц могут со временем сотворить чудеса.
Например, если вы получаете зарплату 50 тысяч рублей и откладываете по 10 тысяч, то за 1 год вы накопите 120 тысяч рублей. Если у вас появилась подработка или повысилась зарплата до 55 тысяч рублей, то откладывая ежемесячно по 15 тыс. рублей за тот же срок у вас скопиться уже не 120, а 180 тысяч рублей. Как видно, небольшое увеличение приносит хорошие дивиденды.
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