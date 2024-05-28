Как выработать привычку экономить деньги? 5 важных шагов

Например, если вы получаете зарплату 50 тысяч рублей и откладываете по 10 тысяч, то за 1 год вы накопите 120 тысяч рублей. Если у вас появилась подработка или повысилась зарплата до 55 тысяч рублей, то откладывая ежемесячно по 15 тыс. рублей за тот же срок у вас скопиться уже не 120, а 180 тысяч рублей. Как видно, небольшое увеличение приносит хорошие дивиденды.