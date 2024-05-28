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Posted 28 мая, 16:38

Published 28 мая, 16:38

Modified 9 сентября, 23:55

Updated 9 сентября, 23:55

Как выработать привычку экономить деньги? 5 важный шагов

Как выработать привычку экономить деньги? 5 важных шагов

28 мая 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Как выработать привычку экономить деньги? 5 важный шагов
Откладывать деньги — задача не из легких, особенно когда всегда есть то, что нужно оплатить или купить. Рассказываем, как можно начать экономить при помощи пяти шагов.

Если вы хотите взять под контроль свою финансовую жизнь и достичь целей, придется научиться откладывать сбережения, которые особенно будут полезны на непредвиденные случаи. Рассказываем, как постепенно учиться копить деньги.

Ставьте реальные цели

Прежде чем что-либо предпринимать, полезно подумать о том, чего вы хотите достичь. Следует отметить, что не все цели являются хорошими — некоторые из них слишком расплывчаты, а другие нереалистичны.

Важно, чтобы планы были конкретными, измеримыми, достижимыми и зависели от времени. Вместо того, чтобы говорить: «Мне нужно сэкономить, чтобы оплатить свой отпуск», следует думать: «Мне нужно отложить 50 тысяч рублей для отпуска, поэтому я буду откладывать по 4 тысячи рублей в течение года».

У вас должна быть не только цель, но и план, временные рамки и возможность отслеживать свой прогресс.

Фото: Изображение Midjourney

Тратьте меньше, чем зарабатываете

Мы живем в обществе, где нас поощряют потреблять и хвастаться нашими последними покупками. Опасность чрезмерного потребления и мгновенного удовлетворения заключается в том, что вы можете потерять контроль и оказаться в долгах. В связи с этим многим людям бывает трудно ограничивать себя в расходах и экономия становится невозможной.

Составление бюджета может показаться по началу сложной задачей. Хорошим началом станет составление списка всех своих расходов и доходов, это может помочь вам понять куда уходят деньги и какие траты лишние.

Подумайте о том, чтобы регулярно делать сбережения

Если вы хотите серьезно подойти к накоплениям, нужно сделать это привычкой, а не чем-то случайным, что делается время от времени. Регулярное откладывание денег каждый день, каждую неделю или каждый месяц со временем даст свои плоды. Идея состоит в том, чтобы изменить свое мышление в сторону формирования привычки экономить.

Автоматизируйте свои сбережения

Регулярные сбережения — первый шаг к состоянию, но иногда об этом забывается. В данном случае стоит автоматизировать свои накопления. Настройте в банковском приложении автоматический перевод средств с каждой зарплаты и вы сами не заметите, как капитал вырастет сам собой.

Фото: 1MI

Подумайте о том, чтобы откладывать лишнее

Часто бывает соблазн потратить повышенную зарплату или премию, но было бы разумнее попытаться сэкономить лишнее. Фактически, даже дополнительные пять тысяч рублей в месяц могут со временем сотворить чудеса.

Например, если вы получаете зарплату 50 тысяч рублей и откладываете по 10 тысяч, то за 1 год вы накопите 120 тысяч рублей. Если у вас появилась подработка или повысилась зарплата до 55 тысяч рублей, то откладывая ежемесячно по 15 тыс. рублей за тот же срок у вас скопиться уже не 120, а 180 тысяч рублей. Как видно, небольшое увеличение приносит хорошие дивиденды.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Экономия#Экономия денег#Накопления#Сбережения
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