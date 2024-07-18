Для ухода за кожей во время путешествия вам понадобятся всего 4 средства

Posted 18 июля, 14:42
Published 18 июля, 14:42
Modified 10 сентября, 04:09
Updated 10 сентября, 04:09
В интервью изданию The US Sun она поделилась советами по поддержанию здоровья кожи во время отпуска.
Эксперт отметила, что многие люди используют многоступенчатую процедуру ухода за кожей, которая сохраняет цвет лица чистым и борется с признаками старения. Однако не все продукты необходимо упаковывать во время путешествия.
«Если вы действительно хотите все упростить, вам понадобится всего четыре продукта», — сказала она. «Это — очищающее средство для удаления загрязнений, ретинол для укрепления кожи, увлажняющий крем для увлажнения и SPF для защиты от повреждений. Неделя без сыворотки с гиалуроновой кислотой не улучшит и не испортит вашу программу ухода. Просто убедитесь, что у вас есть надежное увлажняющее средство, чтобы компенсировать недостаток влаги».
Дерматолог подчеркнула, что температура в месте, которое вы собираетесь посетить, и виды деятельности, которыми вы будете заниматься, могут иметь значение при выборе продуктов для упаковки.
«Возможно, будет полезно скорректировать уход за кожей, если вы много плаваете, находитесь на солнце или сильно потеете», — сказала она. «Эти действия, как правило, смывают с кожи все, что вы нанесли утром, поэтому вам, возможно, захочется нанести средство повторно в середине дня».
Она отметила, что ретинол может сушить кожу, поэтому, возможно, стоит отказаться от его использования в холодном климате и зимой, чтобы избежать раздражения.
«Иногда люди думают, что SPF — это исключительно летний продукт, но его следует использовать круглый год», — сказала эксперт.
Тришна Кханна отметила, что кремы и сыворотки местного действия — не единственное, что следует учитывать при заботе о здоровье кожи. По её словам, физические упражнения очень полезны для сияющего цвета лица.
«Они улучшают кровообращение, что помогает доставлять питательные вещества и кислород к коже, помогая ей выглядеть более здоровой и молодой», — сказала она. «Упражнения также помогают снизить стресс, который может ускорить старение».
Дерматолог подчеркнула, что такие методы релаксации, как медитация, упражнения на глубокое дыхание или йога, также могут помочь справиться со стрессом.
«И, конечно же, отказ от курения и ограничение потребления алкоголя могут оказать заметное положительное влияние на вашу кожу и общее состояние здоровья», — добавила эксперт.
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