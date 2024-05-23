Как похудеть за месяц до отпуска: рабочие приемы, которые помогут скинуть 10 кг

Стресс заставляет организм вырабатывать кортизол. Его избыток стимулирует выработку глюкозы, которая превращается в жир. Уровень стресса также влияет на структуру и длительность сна, иногда вызывая бессонницу. Одним из последствий плохого сна является увеличение уровня грелина — гормона голода. Кроме того, у некоторых людей сильный стресс может вызвать переедание, что несовместимо с потерей веса. Меньше нервничайте и больше высыпайтесь — это тоже поможет похудеть за месяц.