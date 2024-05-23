Как похудеть за месяц до отпуска: рабочие приемы, которые помогут скинуть 10 кг

Posted 23 мая, 08:15
Published 23 мая, 08:15
Modified 9 сентября, 23:32
Updated 9 сентября, 23:32
Для поддержания основных функций организма женщинам 18 — 29 лет достаточно 1337 ккал/сут, в 30 — 44 года хватит 1269 ккал/сут. Если потреблять больше, лишние калории перейдут в жировые отложения. Чтобы похудеть за месяц, необходимо создать дефицит калорий, уменьшив их потребление на 10 — 20%.
Чтобы похудеть за месяц, измените свое меню. Уберите из него сахар, трансжиры и обработанные продукты. Добавьте больше медленных углеводов, витаминов, минералов. Потребляйте больше фруктов, овощей, бобовых, не забудьте про богатый клетчаткой цельнозерновой хлеб.
За обедом не спешите и пережевывайте пищу медленно, примерно по 40 жевательных движений после каждого укуса. Это поможет организму дольше чувствовать насыщение. Неспешное пережевывание способствует тому, что вы будете наедаться гораздо меньшим количеством еды. Это поможет похудеть за короткое время.
Напоминаем, что в день человек должен выпивать не меньше 2 литров воды. Также полезно пить свежевыжатые соки, а вот пакетированные сладкие напитки лучше исключить из рациона. Сбросить вес всего за месяц поможет зеленый чай. Он способствует активному сжиганию калорий благодаря особым веществам — катехинам.
Невозможно похудеть за месяц без физических нагрузок. Старайтесь заниматься минимум по полчаса каждый день. При регулярных нагрузках похудеть можно даже без особых ограничений по калорийности рациона. Чтобы не навредить своему здоровью, не пытайтесь тренироваться через силу, в особенности если вы сократили потребление калорий. Действуйте постепенно.
Стресс заставляет организм вырабатывать кортизол. Его избыток стимулирует выработку глюкозы, которая превращается в жир. Уровень стресса также влияет на структуру и длительность сна, иногда вызывая бессонницу. Одним из последствий плохого сна является увеличение уровня грелина — гормона голода. Кроме того, у некоторых людей сильный стресс может вызвать переедание, что несовместимо с потерей веса. Меньше нервничайте и больше высыпайтесь — это тоже поможет похудеть за месяц.
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