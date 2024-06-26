Без чего летом нельзя обойтись: опыт редактора

Средство, о необходимости которого я раньше догадывалась, но не знала, что оно существует в природе. По мне, так это гениальное изобретение: оно позволяет предотвратить появление мозолей — тех самых, избавляться от которых приходится долго и мучительно. Если вы, как и я, летом носите сабо, шлепанцы и босоножки, то без карандаша от мозолей вы просто не обойдетесь. Особенно рекомендую его тем, у кого кожа на ногах нежная и тонкая.