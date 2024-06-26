Без чего летом нельзя обойтись: опыт редактора

Posted 26 июня, 13:48
Published 26 июня, 13:48
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Средство, о необходимости которого я раньше догадывалась, но не знала, что оно существует в природе. По мне, так это гениальное изобретение: оно позволяет предотвратить появление мозолей — тех самых, избавляться от которых приходится долго и мучительно. Если вы, как и я, летом носите сабо, шлепанцы и босоножки, то без карандаша от мозолей вы просто не обойдетесь. Особенно рекомендую его тем, у кого кожа на ногах нежная и тонкая.
Пользоваться таким карандашом очень просто — он наносится на кожу на те места, где мозоли появляются особенно часто. Карандаш существенно смягчает трение кожи и обуви, в результате о мозолях можно забыть.
Защита от солнца летом необходима, поэтому я всегда запасаюсь специальным кремом. Лично я выбираю средства с уровнем защиты минимум СПФ-50 — в моем случае другие оказываются просто бесполезными.
Кстати, вместе с кремом я настоятельно рекомендую приобретать и гидрофильные масла — средства для очищения кожи лица. Если вы планируете регулярно пользоваться кремом с защитой от солнца, то и средства для снятия макияжа должны быть соответствующими — с маслянистой основой. Другие вряд ли помогут вам очистить лицо от остатков крема.
Гидрофильное масло я наношу на сухую кожу лица и исключительно сухими руками легкими массирующими движениями. Затем я добавляю немного воды, снова массирую кожу и только после этого смываю масло большим количеством теплой воды. Далее необходимо очистить лицо специальным средством.
Без льняной одежды свой летний гардероб я не представляю. Хотя бы одна вещь из этого удивительного материала в нем должна быть. Мои фавориты — рубашки из качественного льна, особенно в жаркую и солнечную погоду. Лен — на сто процентов натуральная ткань. Минусы у нее есть, однако достоинства материала полностью перекрывают их. В частности, льняная одежда быстро и сильно мнется. Если вас это не устраивает, можно выбирать предметы гардероба из смесовых материалов.
Вещи из льна после стирки могут садиться, однако с этим можно бороться — достаточно стирать их на деликатном режиме. Рекомендую тщательно выбирать лен по текстуре и фактуре — ткань не должна быть колючей и слишком жесткой. Универсальный вариант — летняя одежда из ткани, в которой лен используется вместе с вискозой или натуральным хлопком.
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