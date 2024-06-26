Топ лучших средств для защиты волос от солнца в отпуске и не только

Posted 26 июня, 12:54
Published 26 июня, 12:54
Modified 10 сентября, 03:02
Updated 10 сентября, 03:02
Это средство обеспечит волосам защиту от потери влаги и от воздействия солнечных лучей — для жаркой погоды очень актуально. Ориентируйтесь на средства с натуральными компонентами, которые способны поддерживать баланс влаги. Отличным выбором станет спрей с протеином шелка, который обеспечит эффект кондиционера — после него волосы будет легче расчесывать, они станут блестящими и гладкими.
Если вы красите волосы, захватите с собой в отпуск спрей, который защитит пряди от выцветания и выгорания. С ним цвет останется насыщенным и интенсивным даже после того, как под солнцем вы проведете неделю или даже две. Кроме того, такой спрей поддерживает структурную целостность волос и защищает их от пересушивания, делает эластичными и упругими.
Незаменимое средство в отпуске, если вы проводите его в жарком климате. Спрей имеет исключительно легкую текстуру, однако обеспечивает максимально надежную защиту волос от воздействия ультрафиолета. Кроме того, он работает еще и как антиоксидант, так что им можно обрабатывать даже кожу. Впитывается спрей очень быстро, что обусловлено его текстурой. На коже он не оставляет следов.
Еще одно универсальное средство для окрашенных волос. Использовать его можно по тому же принципу, что и несмываемый кондиционер. Препарат обеспечивает надежную защиту от УФ-лучей. В составе средства есть антиоксиданты, которые делают волосы более здоровыми и обеспечивают дополнительную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Отличное средство из серии «два в одном», которое можно использовать для ухода и за волосами, и за кожей головы. Особенно эффективны органические препараты, устойчивые к влаге — они актуальны для тех, кто в отпуске любит проводить в воде долгие часы. Спрей обеспечивает защиту волос от обесцвечивания. На кожу головы он оказывает благоприятное воздействие за счет наличия в составе натуральных экстрактов и масел.
Легкое и эффективное средств, которое способно обеспечить очень надежную защиту от солнечных лучей, причем любых типов. На волосах он совершенно не ощущается благодаря легкой текстуре. Средство эффективно увлажняет пряди, делает их упругими, красивыми.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14