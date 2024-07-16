8 простых правил для подготовки к походу

В походе важно подстраховаться от возможных здоровотворных проблем. Хотя в лесу редко кто болеет, полезно иметь при себе лекарства от желудочных расстройств и слабительное. Для головной боли или других неприятностей возьмите анальгетики. При серьезных проблемах со здоровьем, особенно с сердцем, лучше не рисковать и не идти в поход. Не забудьте в аптечке жаропонижающие таблетки, антибиотики, йод, бинт и лейкопластырь. Для ожогов и порезов пригодятся олазоль и пантенол. Аллергия на комаров может быть устранена таблетками тавегила и пантенолом, написал Shape.ru.