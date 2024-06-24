5 признаков, по которым можно узнать россиян в Дубае

Приехавшие в Дубай россияне часто ведут себя очень раскованно. И мужчины, и женщины называют Дубай «Дубайском» и чувствуют себя там как дома, часто надевая спортивную одежду — шорты, шлепки и треники, что не всегда нравится местным жителям.