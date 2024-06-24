5 признаков, по которым можно узнать россиян в Дубае

Posted 24 июня, 18:31
Published 24 июня, 18:31
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
Приехавшие в Дубай россияне часто ведут себя очень раскованно. И мужчины, и женщины называют Дубай «Дубайском» и чувствуют себя там как дома, часто надевая спортивную одежду — шорты, шлепки и треники, что не всегда нравится местным жителям.
Логомания — любовь к одежде с логотипами люксовых брендов — среди россиян в Дубае не угасает. Спортивные костюмы, рубашки и пижамы с монограммами Dior, Hermes, Balmain и Goyard пользуются огромной популярностью.
В стремлении соответствовать роскошному образу жизни Дубая, россияне демонстрируют дорогие сумки, машины и другие атрибуты богатства, стараясь впечатлить местных, которые давно привыкли к подобной демонстрации.
Брендовая одежда — ключевой элемент гардероба не только у россиян, но и у местных жителей Дубая. Разница лишь в том, что русские предпочитают демонстрировать бренды через платья, обувь, куртки и купальники.
В мусульманской стране, где не принято оголять тело, русские девушки выделяются откровенными нарядами. В ресторанах и публичных местах они часто носят короткие топы, мини-юбки и корсеты, что не всегда вписывается в местные культурные нормы, но привлекает внимание, написал журнал Woman.ru.
Эти особенности выделяют россиян среди других туристов и местных жителей в Дубае.
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