Грязная и некрасивая: какой видели Москву жители и гости города в XVIII веке

Что же касается улиц, то они были неравномерными по ширине: могли сначала расширяться до размера площади, а потом внезапно резко сузиться так, что там бы не разминулись две телеги. А переулки были такими запутанными, что в них с трудом ориентировались сами москвичи. При этом если крупные улицы и площади еще как-то пытались мостить булыжниками или бревнами, то небольшие улочки и переулки не мостились ничем, так что немудрено, что в сухую погоду они утопали в пыли, а в дождь — в грязи.