Грязная и некрасивая: какой видели Москву жители и гости города в XVIII веке

Posted 23 июня, 19:02
Published 23 июня, 19:02
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
Богатые жители города жили в усадьбах, а бедные — в домах попроще, большинстве своем они были деревянными и стояли в окружении садов и огородов. В центральных частях Москвы можно было увидеть множество крытых базаров, лавок и магазинов. Не было недостатка и в площадках для развлечений, где устраивались кулачные бои, охота на медведя, конские бега и др. Еще одной отличительной особенностью Москвы XVIII века были церкви, которые порой располагались почти вплотную друг к другу.
В отличие от изб простолюдинов, усадьбы богатых москвичей располагались на отдалении друг от друга, и на территориях усадеб нередко находились небольшие села, где могли проживать ремесленники и обслуга. Также в городскую черту входили луга, где пасся скот.
Что же касается улиц, то они были неравномерными по ширине: могли сначала расширяться до размера площади, а потом внезапно резко сузиться так, что там бы не разминулись две телеги. А переулки были такими запутанными, что в них с трудом ориентировались сами москвичи. При этом если крупные улицы и площади еще как-то пытались мостить булыжниками или бревнами, то небольшие улочки и переулки не мостились ничем, так что немудрено, что в сухую погоду они утопали в пыли, а в дождь — в грязи.
А еще на улицах были горы мусора и нечистот. Формально жителям запрещалось мусорить в городской черте, но распоряжения властей на это счет не исполнялись. Хуже всего дела обстояли в районе современных Неглинной улицы, Кузнецкого моста и Театральной площади — на последнюю так вообще свозили мусор из ближайших окрестностей. Оставляло желать лучшего и состояние Кремля, который немного привели в порядок лишь к приезду в Москву императрицы Елизаветы Петровны.
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