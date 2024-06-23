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Posted 23 июня, 19:02

Published 23 июня, 19:02

Modified 10 сентября, 02:45

Updated 10 сентября, 02:45

Грязная и некрасивая: какой видели Москву жители и гости города в XVIII веке

23 июня 2024, 19:02
Современная Москва — красивая, современная и чистая, но такой она была не всегда. Например, москвичи, жившие в Первопрестольной во второй половине XVIII века, называли свой город «большой деревней», а путешественники удивлялись бросающемуся в глаза контрасту особняков знати и домов простых горожан.

Неоднозначный облик Москвы XVIII века

Богатые жители города жили в усадьбах, а бедные — в домах попроще, большинстве своем они были деревянными и стояли в окружении садов и огородов. В центральных частях Москвы можно было увидеть множество крытых базаров, лавок и магазинов. Не было недостатка и в площадках для развлечений, где устраивались кулачные бои, охота на медведя, конские бега и др. Еще одной отличительной особенностью Москвы XVIII века были церкви, которые порой располагались почти вплотную друг к другу.

В отличие от изб простолюдинов, усадьбы богатых москвичей располагались на отдалении друг от друга, и на территориях усадеб нередко находились небольшие села, где могли проживать ремесленники и обслуга. Также в городскую черту входили луга, где пасся скот.

Что же касается улиц, то они были неравномерными по ширине: могли сначала расширяться до размера площади, а потом внезапно резко сузиться так, что там бы не разминулись две телеги. А переулки были такими запутанными, что в них с трудом ориентировались сами москвичи. При этом если крупные улицы и площади еще как-то пытались мостить булыжниками или бревнами, то небольшие улочки и переулки не мостились ничем, так что немудрено, что в сухую погоду они утопали в пыли, а в дождь — в грязи.

А еще на улицах были горы мусора и нечистот. Формально жителям запрещалось мусорить в городской черте, но распоряжения властей на это счет не исполнялись. Хуже всего дела обстояли в районе современных Неглинной улицы, Кузнецкого моста и Театральной площади — на последнюю так вообще свозили мусор из ближайших окрестностей. Оставляло желать лучшего и состояние Кремля, который немного привели в порядок лишь к приезду в Москву императрицы Елизаветы Петровны.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Москва#Все материалы авторов#История
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