Винные маршруты России: 10 вдохновляющих мест для летнего путешествия

Posted 20 июня, 19:17
Published 20 июня, 19:17
Modified 10 сентября, 02:42
Updated 10 сентября, 02:42
Виноделие на Таманском полуострове ведется уже более 5000 лет. Современный центр «Шато Тамань» предлагает разнообразные экскурсии и дегустации, подходящие как для новичков, так и для знатоков. Особое внимание стоит уделить гастробару с изысканным меню.
Уникальное расположение между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом позволяет создавать неповторимые вина. Дизайн интерьеров и фасада поместья идеально подходит для запоминающихся фотосессий.
Античное наследие и современные технологии виноделия сочетаются в «Фанагории». Это крупное хозяйство предлагает экскурсии, дегустации и отдых в комфортабельных отелях и ресторанах. Особое внимание уделяется традициям и качеству.
Масштабный туристический комплекс, предлагающий романтические ужины в садах, прогулки по виноградникам и отдых на берегу озера. Здесь можно провести несколько дней, наслаждаясь разнообразными экскурсиями и дегустациями.
Семейная винодельня с французским вдохновением. Замок из туфа и винтажная черепица создают атмосферу Прованса. Гастрономические ужины, экскурсии и фотогеничные мероприятия делают это место особенным, написал novochag.ru.
Редкое гравитационное виноделие, где вино перемещается исключительно под действием силы тяжести, представлено в «Скалистом береге». Вечерняя экскурсия «Вино и звезды» с телескопом и дегустацией под звездным небом особенно романтична.
Nesterov Winery предлагает уникальные вина автохтонных сортов, а ресторан «Винотеррия» радует гурманов авторскими блюдами. Здесь кухня сочетается с лучшими традициями виноделия.
Швейцарский винодел ценит уникальность: ручной труд, органическое виноградарство и лимитированные серии вин. Глэмпинг и премиум-экскурсии делают это место особенным.
С почти 150-летней историей, «Мысхако» славится высококлассными экскурсиями и дегустациями. История виноделия и современные технологии делают это место уникальным.
«Абрау-Дюрсо» — не просто завод шампанских вин, а целый туристический комплекс. Здесь можно провести отпуск, наслаждаясь спа-услугами, прогулками по экотропам и гастрономическими турами.
Производство вина в России основано на богатых традициях и современных технологиях. Виноградники высажены в уникальных климатических зонах, обеспечивающих оптимальные условия для роста и созревания винограда. Урожай собирают вручную, тщательно отбирая лучшие гроздья. Виноделы применяют как классические методы, такие как ферментация в дубовых бочках, так и инновационные техники, например, гравитационное виноделие. Каждый этап, от сбора винограда до розлива в бутылки, контролируется специалистами, чтобы гарантировать высокое качество и уникальный вкус вина.
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