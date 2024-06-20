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Posted 20 июня, 19:17

Published 20 июня, 19:17

Modified 10 сентября, 02:42

Updated 10 сентября, 02:42

Винные маршруты России: 10 вдохновляющих мест для летнего путешествия

20 июня 2024, 19:17
Краснодарский край славится не только своими курортами, но и как центр эногастрономического туризма в России. Здесь виноделие процветает тысячелетиями, а современные хозяйства предлагают экскурсии, дегустации и много других удовольствий для всей семьи.

Chateau Tamagne

  • Экскурсии, гастробар, тематические ужины

Виноделие на Таманском полуострове ведется уже более 5000 лет. Современный центр «Шато Тамань» предлагает разнообразные экскурсии и дегустации, подходящие как для новичков, так и для знатоков. Особое внимание стоит уделить гастробару с изысканным меню.

Поместье Голубицкое

  • Фотосессии, центр современного искусства, игристые и тихие вина

Уникальное расположение между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом позволяет создавать неповторимые вина. Дизайн интерьеров и фасада поместья идеально подходит для запоминающихся фотосессий.

Фанагория

  • Экскурсии, отели, ресторан

Античное наследие и современные технологии виноделия сочетаются в «Фанагории». Это крупное хозяйство предлагает экскурсии, дегустации и отдых в комфортабельных отелях и ресторанах. Особое внимание уделяется традициям и качеству.

Долина Лефкадия

  • Фотолокации, отель, рестораны и спа, музей виноделия

Масштабный туристический комплекс, предлагающий романтические ужины в садах, прогулки по виноградникам и отдых на берегу озера. Здесь можно провести несколько дней, наслаждаясь разнообразными экскурсиями и дегустациями.

Шато Андре

  • Замок, винные подвалы, ресторан, кофейня, отель, пасека, детская площадка

Семейная винодельня с французским вдохновением. Замок из туфа и винтажная черепица создают атмосферу Прованса. Гастрономические ужины, экскурсии и фотогеничные мероприятия делают это место особенным, написал novochag.ru.

Скалистый берег

  • Гравитационное виноделие, ночная экскурсия, винотека

Редкое гравитационное виноделие, где вино перемещается исключительно под действием силы тяжести, представлено в «Скалистом береге». Вечерняя экскурсия «Вино и звезды» с телескопом и дегустацией под звездным небом особенно романтична.

Винотеррия

  • Семейная винодельня, отель, ресторан из топ-20 в России

Nesterov Winery предлагает уникальные вина автохтонных сортов, а ресторан «Винотеррия» радует гурманов авторскими блюдами. Здесь кухня сочетается с лучшими традициями виноделия.

Бюрнье

  • Экскурсии и дегустации, глэмпинг, фотосессии

Швейцарский винодел ценит уникальность: ручной труд, органическое виноградарство и лимитированные серии вин. Глэмпинг и премиум-экскурсии делают это место особенным.

Мысхако

  • Тихие и игристые вина, ресторан, дегустационный зал 1974 года

С почти 150-летней историей, «Мысхако» славится высококлассными экскурсиями и дегустациями. История виноделия и современные технологии делают это место уникальным.

Абрау-Дюрсо

  • Экотуризм, развлечения для детей, отели и кемпинги

«Абрау-Дюрсо» — не просто завод шампанских вин, а целый туристический комплекс. Здесь можно провести отпуск, наслаждаясь спа-услугами, прогулками по экотропам и гастрономическими турами.

Как делают вино в России

Производство вина в России основано на богатых традициях и современных технологиях. Виноградники высажены в уникальных климатических зонах, обеспечивающих оптимальные условия для роста и созревания винограда. Урожай собирают вручную, тщательно отбирая лучшие гроздья. Виноделы применяют как классические методы, такие как ферментация в дубовых бочках, так и инновационные техники, например, гравитационное виноделие. Каждый этап, от сбора винограда до розлива в бутылки, контролируется специалистами, чтобы гарантировать высокое качество и уникальный вкус вина.

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