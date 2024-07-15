Абрау-Дюрсо: ТОП-3 причины побывать в одном из лучших курортов России

Posted 15 июля, 10:05
Published 15 июля, 10:05
Modified 10 сентября, 03:54
Updated 10 сентября, 03:54
Туристический сезон в Абрау-Дюрсо стартует в середине мая и продолжается до конца сентября. Можно приехать сюда и в другое время — даже зимой здесь температура воздуха в среднем держится на отметке +4…+6 градусов, а людей в разы меньше. До поселка Абрау-Дюрсо можно доехать от Новороссийска на маршрутке или на такси, весь путь займет не более двадцати минут.
Попасть на экскурсию на винный завод могут все желающие, включая детей в возрасте от 3 лет, а в дегустационный зал, соответственно, пускают только тех, кому уже исполнилось 18. Экскурсия по производству длится порядка полутора часов и включает в себя просмотр небольшого фильма, повествующего об истории винного дома и производстве шампанского, ознакомление с наградами в зале славы, посещение винного хранилища в подземных тоннелях и др.
Кроме того, можно поучаствовать в дегустации, где вам предложат попробовать разнообразную продукцию винного дома.
Помимо экскурсии на винный завод, вы также сможете насладиться красивыми видами с борта ретротеплохода «Шампань», курсирующего по озеру Абрау. В сезон судно отправляется ежечасно.
Кроме того, можно совершить экскурсию по окрестностям поселка и озера пешком или верхом на лошади — для туристов разработаны живописные маршруты разной сложности и протяженности.
Много на этом курорте и других интересных достопримечательностей. А еще в разгар сезона здесь регулярно проводятся различные праздники и фестивали.
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