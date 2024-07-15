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Posted 15 июля, 10:05

Published 15 июля, 10:05

Modified 10 сентября, 03:54

Updated 10 сентября, 03:54

Абрау-Дюрсо: ТОП-3 причины побывать в одном из лучших курортов России

Абрау-Дюрсо: ТОП-3 причины побывать в одном из лучших курортов России

15 июля 2024, 10:05
Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт
Абрау-Дюрсо: ТОП-3 причины побывать в одном из лучших курортов России
Курортный поселок Абрау-Дюрсо расположен в Краснодарском крае, на берегу красивейшего озера Абрау. А еще именно здесь находится известный российский завод игристого вина. Почему вам обязательно стоит посетить это место — читайте в статье.

Туристический сезон в Абрау-Дюрсо стартует в середине мая и продолжается до конца сентября. Можно приехать сюда и в другое время — даже зимой здесь температура воздуха в среднем держится на отметке +4…+6 градусов, а людей в разы меньше. До поселка Абрау-Дюрсо можно доехать от Новороссийска на маршрутке или на такси, весь путь займет не более двадцати минут.

Экскурсия на завод игристого вина

Попасть на экскурсию на винный завод могут все желающие, включая детей в возрасте от 3 лет, а в дегустационный зал, соответственно, пускают только тех, кому уже исполнилось 18. Экскурсия по производству длится порядка полутора часов и включает в себя просмотр небольшого фильма, повествующего об истории винного дома и производстве шампанского, ознакомление с наградами в зале славы, посещение винного хранилища в подземных тоннелях и др.

Кроме того, можно поучаствовать в дегустации, где вам предложат попробовать разнообразную продукцию винного дома.

В дегустационный зал завода игристого вина пускают только тех, кому уже исполнилось 18В дегустационный зал завода игристого вина пускают только тех, кому уже исполнилось 18
В дегустационный зал завода игристого вина пускают только тех, кому уже исполнилось 18. Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт
Можно поучаствовать в дегустации, где вам предложат попробовать разнообразную продукцию винного домаМожно поучаствовать в дегустации, где вам предложат попробовать разнообразную продукцию винного дома
Можно поучаствовать в дегустации, где вам предложат попробовать разнообразную продукцию винного дома. Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт

Прогулка на ретропароходе

Помимо экскурсии на винный завод, вы также сможете насладиться красивыми видами с борта ретротеплохода «Шампань», курсирующего по озеру Абрау. В сезон судно отправляется ежечасно.

Помимо экскурсии на винный завод, вы также сможете насладиться красивыми видами с борта ретротеплохода «Шампань»Помимо экскурсии на винный завод, вы также сможете насладиться красивыми видами с борта ретротеплохода «Шампань»
Помимо экскурсии на винный завод, вы также сможете насладиться красивыми видами с борта ретротеплохода «Шампань». Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт
Ретротеплохода «Шампань» курсирует по озеру Абрау, в сезон судно отправляется ежечасноРетротеплохода «Шампань» курсирует по озеру Абрау, в сезон судно отправляется ежечасно
Ретротеплохода «Шампань» курсирует по озеру Абрау, в сезон судно отправляется ежечасно. Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт

Осмотр окрестностей поселка

Кроме того, можно совершить экскурсию по окрестностям поселка и озера пешком или верхом на лошади — для туристов разработаны живописные маршруты разной сложности и протяженности.

Кроме того, можно совершить экскурсию по окрестностям поселка и озера пешком или верхом на лошадиКроме того, можно совершить экскурсию по окрестностям поселка и озера пешком или верхом на лошади
Кроме того, можно совершить экскурсию по окрестностям поселка и озера пешком или верхом на лошади. Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт
Для туристов разработаны живописные маршруты разной сложности и протяженностиДля туристов разработаны живописные маршруты разной сложности и протяженности
Для туристов разработаны живописные маршруты разной сложности и протяженности. Фото: скриншот/youtube.com/Валерилайт

Много на этом курорте и других интересных достопримечательностей. А еще в разгар сезона здесь регулярно проводятся различные праздники и фестивали.

#Алина Ибрагимова#Путешествия#Россия#Курорт#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
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