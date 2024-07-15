Абрау-Дюрсо: ТОП-3 причины побывать в одном из лучших курортов России

Туристический сезон в Абрау-Дюрсо стартует в середине мая и продолжается до конца сентября. Можно приехать сюда и в другое время — даже зимой здесь температура воздуха в среднем держится на отметке +4…+6 градусов, а людей в разы меньше. До поселка Абрау-Дюрсо можно доехать от Новороссийска на маршрутке или на такси, весь путь займет не более двадцати минут.