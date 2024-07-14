На какой срок лучше всего брать ипотеку

Основное различие между рефинансированием и реструктуризацией заключается в том, что при рефинансировании вы обращаетесь в другой банк, и это не отражается в вашей кредитной истории, в то время как при реструктуризации вы обращаетесь в свой банк, и в вашей кредитной истории появляется отметка о реструктуризации, которая в будущем может повлиять на решение банка о выдаче нового кредита, требуя подтверждения вашей платежеспособности.