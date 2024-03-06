Легальный способ купить квартиру и заставить банк платить за нее ипотеку

Однако, у человека имеется вся или меньшая часть суммы для приобретения недвижимости за наличный расчет. При таких условиях можно провернуть вполне законную схему: личные средства кладутся в банк на вклад под 16% и при этом оформляется ипотека под 6%. Однако, первоначальный взнос все-таки необходим и его придется внести.