Легальный способ купить квартиру и заставить банк платить за нее ипотеку

Posted 6 марта, 12:43
Published 6 марта, 12:43
Modified 9 сентября, 19:43
Updated 9 сентября, 19:43
Эксперт в области недвижимости и автор канала Простая Недвижимость Сергей Васильевич рассказал в своем видео о легальном способе не платить за ипотеку за свое жилье. Как отметил автор ролика, этот план придумал не он, а его клиенты, умеющие считать деньги.
Сергей Васильевич рассказывает простую схему, которой могут воспользоваться все россияне.
Если покупатель намерен приобрести квартиру от застройщика, то вероятнее всего он захочет оформить ипотеку по одной из льготных программа кредитования.
На данный момент действует 5 программ ипотек с господдержкой: «Семейная ипотека» составляет 6%, «Льготная ипотека» — 8%, «Сельская ипотека» — 3%, «IT-ипотека» — 5%, «Дальневосточная ипотека» — 2%.
Однако, у человека имеется вся или меньшая часть суммы для приобретения недвижимости за наличный расчет. При таких условиях можно провернуть вполне законную схему: личные средства кладутся в банк на вклад под 16% и при этом оформляется ипотека под 6%. Однако, первоначальный взнос все-таки необходим и его придется внести.
Например, квартира стоит 9 000 000 рублей, ежемесячный ипотечный платеж по ней составляет 44 000 рублей.
У человека имеются накопления — 7 000 000 рублей, который он кладет на вклад в банк под 16%. В год прибыль составляет 1 120 000 рублей или 93 000 рублей в месяц.
Таким образом, владелец нового жилья остается в плюсах:
Таким образом, владелец нового жилья не платит ипотеку из собственного кармана после первого взноса, а банк оплачивает ежемесячные платежи.
Как говорит автор видеоролика, многие его клиенты пользуются такой схемой движения денежных средств и остаются в плюсе. А оказаться в еще более выгодном положении можно при оформлении Дальневосточной или сельской ипотеки.
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