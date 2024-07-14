12 райских, но дорогих курортов для релакса и отдыха от городской суеты

Из различных вариантов размещения можно выбрать частные виллы над водой и на пляже, каждая со своим небольшим бассейном и прямым выходом к океану. Для более экстравагантных впечатлений отправляйтесь в курортный отель Muraka Suite, спальная зона которого находится под водами Индийского океана. Во время отдыха вы можете наблюдать за акулами и другими морскими обитателями.