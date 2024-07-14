12 райских, но дорогих курортов для релакса и отдыха от городской суеты

Posted 14 июля, 09:35
Published 14 июля, 09:35
Modified 10 сентября, 03:52
Updated 10 сентября, 03:52
Расположенный на вершине холма Аманзоэ является идеальным воплощением роскоши. От сюда открывается красивый вид на Эгейское море, которое особенно невероятно на закате и восходе солнца. Благодаря обособленному расположению, курорт создает идеальную атмосферу для отдыха.
Для туристов доступны элегантные виллы, интерьеры с высокими потолками, частные бассейны и просторные террасы. Курорт также предлагает услуги повара, спа-процедуры, студии йоги и частные лодочные экскурсии на близлежащие греческие острова.
Кеди Андерматт — идеальное место, чтобы насладиться лучшим, что могут предложить Швейцарские Альпы. Это идеальный курорт для тех, кто хочет найти покой в горах или для исследователей, ищущих незабываемый отдых. Он окружен заснеженными вершинами, нетронутыми пейзажами и панорамными видами со всех сторон.
Курорт предлагает индивидуальный подход, частные рестораны, услуги парковщика лыжного оборудования и эксклюзивные горные экскурсии, такие как хели-ски и туры по леднику. Спа-центр курорта располагает широким спектром процедур, швейцарскими оздоровительными традициями, включая массаж, уход за лицом и гидротерапию.
Потрясающие виллы над водой, кристально чистая вода и девственные пляжи — нетрудно понять, почему Conrad Maldives Rangali является любимым местом для молодоженов и путешественников, ищущих роскошный отдых.
Из различных вариантов размещения можно выбрать частные виллы над водой и на пляже, каждая со своим небольшим бассейном и прямым выходом к океану. Для более экстравагантных впечатлений отправляйтесь в курортный отель Muraka Suite, спальная зона которого находится под водами Индийского океана. Во время отдыха вы можете наблюдать за акулами и другими морскими обитателями.
Расположенный на побережье Кона-Кохала, Four Seasons Resort является единственным курортом на Гавайях с рейтингом AAA Diamond и пятизвездочным рейтингом Forbes. Этот отель на берегу океана предлагает удобства мирового класса, первоклассный сервис и нетронутую природу.
Местность располагает пышными тропическими садами, обширным видом на Тихий океан, семью бассейнами и полем для гольфа, спроектированным Джеком Никлаусом. Гости могут любоваться фантастическим видом на закат, ужинать на берегу океана, заняться сноркелингом и другими водными видами спорта. После насыщенного дня попробуйте гавайский массаж Ломи-Ломи, который способствует циркуляции крови и расслаблению мышц.
Maradiva Villas Resort and Spa предлагает туристам лучший пляжный отдых, о котором вы когда-либо могли мечтать. Белые пляжи, бирюзовые воды, густая зелень, потрясающие виды на Индийский океан и горы Ле Морн — вот лишь некоторые из особенностей, которые делают пребывание гостей здесь расслабляющим.
На курорте есть просторные частные виллы, небольшие бассейны и спа-салоны, которые гарантируют максимальную роскошь. На территории отеля также работает специалист по аюрведе, предлагающий индивидуальные процедуры для гостей, желающих отдохнуть душой и телом.
Расположенный на частном пляже в Абу-Даби, отель Emirates Palace идеально отражает роскошное арабское гостеприимство. Пышные сады, круглосуточные услуги дворецкого, кухня всемирно известных шеф-поваров, бассейны с регулируемой температурой, частная пристань для яхт и роскошный спа-центр.
Курорт выводит своих гостей на новый уровень, предлагая массаж, современные процедуры по уходу за лицом, скрабы для тела Расаяна, комплексные оздоровительные программы, молочные ванны, детоксикацию организма, контурную пластику тела и многое другое.
Коста-Рика — популярное место для детоксикации и отдыха на природе. Этот курорт известен тем, что предлагает первоклассный сервис и удобства мирового класса в непринужденной, естественной атмосфере.
Этот отель предлагает свои гостям роскошно обставленные номера с видом на нетронутые окрестности и доступом к частным бассейнам. Экскурсии с гидом по пешеходным тропам, водопадам, заповедникам дикой природы и вулканам, верховая езда и зиплайнинг с высоким сервисом обслуживания доступны всегда.
Курорту Atlantis Paradise Island принадлежит крупнейшая в мире морская среда обитания под открытым небом, в которой есть 14 лагун и более 250 морских видов. Здесь доступны бесконечные возможности для развлечений — парк Аквавентура с нетронутыми пляжами, знаменитым слайдером «Прыжок веры» в храме майя, 11 бассейнами, 18-луночным полем для гольфа, крупнейшим казино на Карибах, десятками ресторанов, баров и лаунжей, а также ночным клубом.
Royal Malewane — идеальный курорт для путешественников, которые ищут незабываемые впечатления от сафари в африканском национальном парке. Курорт предлагает экскурсии под руководством опытных гидов, обеспечивающие полное погружение в дикую природу.
Вам особенно понравятся роскошные виллы в буше с прогулками по дикой природе на террасе. Другие особенности, которые делают Royal Malewane незабываемым на всю жизнь, включают комплексные спа-процедуры, индивидуальные охотничьи туры и изысканно оформленные просторные люксы.
Ищете спокойный отдых в пустыне? Al-maha был создан для того, чтобы предложить гостям незабываемые впечатления благодаря уединенному расположению в 45 минутах езды от оживленного центра Дубая. Особенности включают роскошные шатры в бедуинском стиле с частными бассейнами, очаровательную архитектуру, сочетающую колониальный стиль с арабским колоритом, виды на пустыню и дикую природу.
Палаточный лагерь Four Seasons Golden Triangle расположен среди пышных тропических джунглей с видом на сходящиеся границы Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Если вы хотите получить уникальный опыт среди зеленых джунглей, этот курорт станет отличным вариантом. В отеле 15 палаточных домиков, все они обставлены элегантной мебелью и оснащены современными удобствами. Пусть фраза «палаточный лагерь» не пугает отсутствием удобств, так как этот курорт предлагает комфорт высшего уровня.
Походы на слонах с гидом, посещение близлежащих горных племен и речные экскурсии по реке Руак — лишь некоторые из немногих мероприятий, которые могут занять вас во время вашего пребывания.
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