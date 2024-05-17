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Posted 17 мая, 11:14

Published 17 мая, 11:14

Modified 9 сентября, 23:12

Updated 9 сентября, 23:12

Какие 3 места на планете считаются самыми красивыми: их мечтают увидеть миллионы

Какие 3 места на планете считаются самыми красивыми: их мечтают увидеть миллионы

17 мая 2024, 11:14
Фото: dzen.ru
Какие 3 места на планете считаются самыми красивыми: их мечтают увидеть миллионы
Наша планета полна живописных уголков: на каждом континенте есть свои природные памятники, посетить которые мечтают туристы со всего мира. Составили свой мини-топ из трех чудес света — на заметку тем, кто планирует большое путешествие. Итак, наш рейтинг красивых мест.

Сад богов (США, штат Колорадо)

Это красивое место действительно кажется первозданным и нетронутым уголком природы. Главная достопримечательность тут — ярко-оранжевые скалы, которые высятся посреди зеленой равнины, усаженной высоченными соснами и кипарисами.

Причудливые формы скал дали им названия: «Скала-пароход», «Целующиеся верблюды», «Вавилонская башня» и пр. «Скульптором» этих природных монументов выступила сама природа — сотни миллионов лет назад она образовала эти скалы из слоев осадочных пород.

В парке Сад богов проложены многочисленные пешеходные и велосипедные тропы — маршрут вы можете продумать сами, карту на входе вам выдадут. Кстати, вход в парк абсолютно бесплатный.

Национальный парк Хитачи (Япония, префектура Ибараки)

Парк занимает территорию в 150 га. Этот дивный уголок — неповторимый образец ландшафтного дизайна. Каждый сезон он преображается для туристов, чтобы вызвать у них восхищение и восторг. Весной территория покрыта одеялом из голубых незабудок, здесь цветет нежно-розовая сакура, летом — распускаются маки, осенью — разноцветные космеи. Это красивое место располагает к романтическим прогулкам и семейному отдыху.

Пещеры Вайтомо (Новая Зеландия)

Пещеры Вайтомо — это система многочисленных известняковых гротов, образовавшихся, по подсчетам ученых, на протяжении около двух миллионов лет. Самая знаменитая пещера — Грот светлячков, ее своды сравнивают со звездным небом. Такой эффект создают мириады светлячков — эту разновидность можно встретить только в Новой Зеландии.

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