Какие 3 места на планете считаются самыми красивыми: их мечтают увидеть миллионы

Парк занимает территорию в 150 га. Этот дивный уголок — неповторимый образец ландшафтного дизайна. Каждый сезон он преображается для туристов, чтобы вызвать у них восхищение и восторг. Весной территория покрыта одеялом из голубых незабудок, здесь цветет нежно-розовая сакура, летом — распускаются маки, осенью — разноцветные космеи. Это красивое место располагает к романтическим прогулкам и семейному отдыху.