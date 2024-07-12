Почему большая грудь у других может раздражать женщин: исследование ученых

Posted 12 июля, 14:49
Published 12 июля, 14:49
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Исследование на эту тему провели ученые из Техасского международного университета. Они выяснили, что женщины с большим размером груди могут восприниматься другими женщинами как потенциальные конкурентки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на статью в журнале Sexes.
По словам авторов исследования, наличие пышного бюста делает женщин более привлекательными для мужчин. Поэтому другие женщины воспринимают их как потенциальных соперниц.
Участникам задавали вопросы о вероятности проявления вербальной или косвенной агрессии к другой женщине. Изображения груди с различными размерами и уровнями птоза использовались для оценки реакции участниц.
Исследователи отметили, что женщины с большим размером груди чаще подвергались вербальной и косвенной агрессии. При этом возраст участниц мог влиять на результаты исследования.
Выяснилось, что женщины с большой грудью, особенно размеров C и D, чаще подвергались уничижительному поведению по сравнению с теми, у кого грудь меньше.
Обвисшая грудь, как выяснилось, не вызывала агрессивного поведения. Исследователи утверждают, что это может быть связано с возрастом участниц.
«Птоз усиливается по мере того, как женщины становятся старше. Участницы опроса, видимо, уже не воспринимали носительниц такого бюста как конкуренток», — отметили ученые.
Онлайн-исследование проводилось среди 114 женщин. Отмечается, что все они были молодого возраста. При этом 29 процентов сообщили, что они одиноки, а 71 процент — что состоят в отношениях.