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Posted 12 июля, 14:49

Published 12 июля, 14:49

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Почему большая грудь у других может раздражать женщин: исследование ученых

Почему большая грудь у других может раздражать женщин: исследование ученых

12 июля 2024, 14:49
Фото: 1MI
Не секрет, что пышногрудые женщины чаще пользуются популярностью у мужчин. Действительно ли обладатели условного четвертого размера счастливы? Исследователи утверждают, что недостатками большой груди является возможная зависть и даже агрессия со стороны других женщин.

Исследование на эту тему провели ученые из Техасского международного университета. Они выяснили, что женщины с большим размером груди могут восприниматься другими женщинами как потенциальные конкурентки. Об этом пишет The Sun со ссылкой на статью в журнале Sexes.

По словам авторов исследования, наличие пышного бюста делает женщин более привлекательными для мужчин. Поэтому другие женщины воспринимают их как потенциальных соперниц.

Участникам задавали вопросы о вероятности проявления вербальной или косвенной агрессии к другой женщине. Изображения груди с различными размерами и уровнями птоза использовались для оценки реакции участниц.

Исследователи отметили, что женщины с большим размером груди чаще подвергались вербальной и косвенной агрессии. При этом возраст участниц мог влиять на результаты исследования.

Выяснилось, что женщины с большой грудью, особенно размеров C и D, чаще подвергались уничижительному поведению по сравнению с теми, у кого грудь меньше.

Обвисшая грудь, как выяснилось, не вызывала агрессивного поведения. Исследователи утверждают, что это может быть связано с возрастом участниц.

«Птоз усиливается по мере того, как женщины становятся старше. Участницы опроса, видимо, уже не воспринимали носительниц такого бюста как конкуренток», — отметили ученые.

Онлайн-исследование проводилось среди 114 женщин. Отмечается, что все они были молодого возраста. При этом 29 процентов сообщили, что они одиноки, а 71 процент — что состоят в отношениях.

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