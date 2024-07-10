Топ 5 правил ухоженных ногтей

Обрезать, отодвигать или пытаться избавиться от кутикулы — это обычная практика, но кутикулы — не враги. На самом деле, кутикула — это естественная защитная пленка ногтя. Об этом рассказала дерматолог Дана Стерн. Манипуляции с кутикулой могут принести гораздо больше вреда, чем пользы, даже если этим занимается мастер по маникюру. Доктор Стерн говорит, что поврежденная кутикула может сделать ногти уязвимыми и подверженными риску заражения.