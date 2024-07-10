Топ 5 правил ухоженных ногтей

Posted 10 июля, 19:11
Published 10 июля, 19:11
Modified 10 сентября, 03:43
Updated 10 сентября, 03:43
Увлажнение — известный секрет здоровой кожи, но его часто упускают из виду при уходе за ногтями. Хотя сухие, ломкие ногти могут быть результатом многих факторов, в конечном итоге они требуют увлажнения, поэтому считайте правильное увлажнение основой вашего ухода за ногтями. При нанесении крема для рук уделите ногтям немного больше внимания, пишет beauty&fashion world. Можно использовать масло для кутикулы.
Обрезать, отодвигать или пытаться избавиться от кутикулы — это обычная практика, но кутикулы — не враги. На самом деле, кутикула — это естественная защитная пленка ногтя. Об этом рассказала дерматолог Дана Стерн. Манипуляции с кутикулой могут принести гораздо больше вреда, чем пользы, даже если этим занимается мастер по маникюру. Доктор Стерн говорит, что поврежденная кутикула может сделать ногти уязвимыми и подверженными риску заражения.
Не все состояния ногтей являются нормальными. Например, должно насторожить изменение цвета или формы ногтя. Тревожными признаками также являются истончение или утолщение ногтей, отделение ногтя от кожи, кровотечение, отек или боль вокруг ногтей.
Ногти должны быть сухими и чистыми. Это предотвращает рост бактерий под ними. Повторный или длительный контакт с водой может способствовать расслоению ногтей.
Надевайте резиновые перчатки при мытье посуды, уборке или использовании едких химикатов.
Подстригайте ногти по прямой линии, затем слегка закруглите кончики. Используйте острые маникюрные ножницы или щипчики.
1. Грызть ногти или ковырять кутикулу. Эти привычки могут повредить ногтевое ложе. Даже небольшой порез около ногтя может позволить бактериям или грибкам проникнуть внутрь и вызвать инфекцию.
2. Отрывать заусенцы. Вы можете оторвать живую ткань вместе с заусенцем. Вместо этого аккуратно отрежьте заусенцы.
3. Использовать агрессивные средства по уходу за ногтями. При использовании жидкости для снятия лака выбирайте формулу без ацетона.
4. Убедитесь, что ваш мастер по маникюру и педикюру должным образом стерилизует все инструменты, используемые во время процедуры, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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