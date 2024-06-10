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Posted 10 июня, 18:57

Published 10 июня, 18:57

Modified 10 сентября, 02:02

Updated 10 сентября, 02:02

Чистка ретинолом: что на самом деле говорят о ней дерматологи

Чистка ретинолом: что на самом деле говорят о ней дерматологи

10 июня 2024, 18:57
Фото: Изображение Midjourney
Чистка лица ретинолом и использование уходовых средств с его содержанием — популярные процедуры. Но что об их целесообразности думают дерматологи? Давайте узнаем.

Только по показаниям

Использование средств с ретинолом для ухода за кожей лица должно осуществляться только при наличии показаний. В первую очередь, это наличие признаков старения, поскольку ретинол, он же витамин А, способствует обновлению кожи на клеточном уровне и сокращает видимые мимические морщины.

Зрелая кожа, которая нуждается в питании и укреплении, — еще одно показание для использования средств с ретинолом. Витамин А повышает ее упругость, плотность, благоприятно влияет на её состояние, а также стимулирует выработку коллагена.

Пигментация, в том числе гиперпигментация, угревая сыпь — тоже показание к использованию средств с ретинолом. Витамин А эффективен в борьбе с акне, поскольку он корректирует процесс секреции сальных желез, предупреждает воспаления.

Когда ретинол под запретом

Есть и очевидные противопоказания к использованию средств с ретинолом, особенно если это препараты, в которых он представлен в высокой концентрации. В первую очередь опасны аллергические реакции, так что при наличии соответствующей склонности от таких средств лучше отказаться. Категорически не рекомендуется чистка ретинолом, если речь идет о сухой коже — витамин А влияет на ее состояние крайне негативно.

И самое главное — если речь идет о препаратах с ретинолом, которые предназначены для приема внутрь, их следует согласовывать с дерматологом. Медик поможет подобрать правильную дозировку и по наблюдениям скорректировать ее. Средства с ретинолом не рекомендуется использовать в том случае, если вы уже принимаете ретиноиды. Также их не прописывают в комбинации с витамином С.

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