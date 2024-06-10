Чистка ретинолом: что на самом деле говорят о ней дерматологи

И самое главное — если речь идет о препаратах с ретинолом, которые предназначены для приема внутрь, их следует согласовывать с дерматологом. Медик поможет подобрать правильную дозировку и по наблюдениям скорректировать ее. Средства с ретинолом не рекомендуется использовать в том случае, если вы уже принимаете ретиноиды. Также их не прописывают в комбинации с витамином С.