Чистка ретинолом: что на самом деле говорят о ней дерматологи

Posted 10 июня, 18:57
Published 10 июня, 18:57
Modified 10 сентября, 02:02
Updated 10 сентября, 02:02
Использование средств с ретинолом для ухода за кожей лица должно осуществляться только при наличии показаний. В первую очередь, это наличие признаков старения, поскольку ретинол, он же витамин А, способствует обновлению кожи на клеточном уровне и сокращает видимые мимические морщины.
Зрелая кожа, которая нуждается в питании и укреплении, — еще одно показание для использования средств с ретинолом. Витамин А повышает ее упругость, плотность, благоприятно влияет на её состояние, а также стимулирует выработку коллагена.
Пигментация, в том числе гиперпигментация, угревая сыпь — тоже показание к использованию средств с ретинолом. Витамин А эффективен в борьбе с акне, поскольку он корректирует процесс секреции сальных желез, предупреждает воспаления.
Есть и очевидные противопоказания к использованию средств с ретинолом, особенно если это препараты, в которых он представлен в высокой концентрации. В первую очередь опасны аллергические реакции, так что при наличии соответствующей склонности от таких средств лучше отказаться. Категорически не рекомендуется чистка ретинолом, если речь идет о сухой коже — витамин А влияет на ее состояние крайне негативно.
И самое главное — если речь идет о препаратах с ретинолом, которые предназначены для приема внутрь, их следует согласовывать с дерматологом. Медик поможет подобрать правильную дозировку и по наблюдениям скорректировать ее. Средства с ретинолом не рекомендуется использовать в том случае, если вы уже принимаете ретиноиды. Также их не прописывают в комбинации с витамином С.
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