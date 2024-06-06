newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня, 11:51

Published 6 июня, 11:51

Modified 10 сентября, 01:51

Updated 10 сентября, 01:51

Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок

Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок

6 июня 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок
Бустеры уже давно совершили переворот в корейской бьюти-индустрии. Теперь этот тренд дошел и до нас. Средства для лица с boost-эффектом привлекают в свои ряды все больше и больше поклонников. Так ли он хорошо и в чем его эффективность? Разбираемся в этом материале.

Что такое бустер

Boost — в переводе с английского «улучшить», «ускорить». Таким образом, нетрудно догадаться, что бустеры — это косметические продукты с усиленной формулой активных компонентов, которые в кратчайшие сроки способны преобразить кожу до идеального состояния.

Действие этого средства строго направлено против какой-то определенной проблемы: сухости, пигментации, акне, тусклости и пр. В этом их отличие от сывороток — те комплексно воздействуют на совокупность проблем.

Boost — в переводе с английского «улучшить», «ускорить»Boost — в переводе с английского «улучшить», «ускорить»
Boost — в переводе с английского «улучшить», «ускорить». Фото: Изображение Midjourney

Как пользоваться

Бустер выпускается в качестве самостоятельного средства — в виде концентрата наподобие сыворотки. Также он может входить в состав различных косметических продуктов — кремов, сывороток, мистов, тональных флюидов, тонеров и пр.

В качестве самостоятельного средства его нужно наносить на очищенную кожу после применения тонера — вместо сыворотки. Всего 2–3 капель концентрата будет достаточно, чтобы покрыть все лицо. Затем нанести базовый уход — дневной или ночной крем.

Средство можно добавлять в уходовые продукты — крем, эмульсию, маску или флюид (исключение составляют солнцезащитные средства), чтобы косметика стала более эффективной и заработала быстрее. Если концентрат входит в состав базовых косметических средств, то особых нюансов в их применении нет.

Читайте также:
Пучок, локоны, балеткор — тренды свадебных укладокМоя подборка масок для мгновенного интенсивного увлажнения кожи лицаТолько для блондинок: 5 вариантов модного окрашивания «французская ваниль»

Oxygenceuticals D: O2 Activator

Бустер в удобном формате миста создан из морской воды и обогащен кислородом. Средство отлично охлаждает, тонизирует и увлажняет кожу лица. Идеален при высокоградусной жаре, в помещениях с сухим воздухом. Кислородный концентрат успокаивает разгоряченную кожу, сужает поры, освежает. Гипоаллергенный, не имеет противопоказаний, предназначен для частого использования.

#Общество#Красота#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика