Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок

Posted 6 июня, 11:51
Published 6 июня, 11:51
Modified 10 сентября, 01:51
Updated 10 сентября, 01:51
Boost — в переводе с английского «улучшить», «ускорить». Таким образом, нетрудно догадаться, что бустеры — это косметические продукты с усиленной формулой активных компонентов, которые в кратчайшие сроки способны преобразить кожу до идеального состояния.
Действие этого средства строго направлено против какой-то определенной проблемы: сухости, пигментации, акне, тусклости и пр. В этом их отличие от сывороток — те комплексно воздействуют на совокупность проблем.
Бустер выпускается в качестве самостоятельного средства — в виде концентрата наподобие сыворотки. Также он может входить в состав различных косметических продуктов — кремов, сывороток, мистов, тональных флюидов, тонеров и пр.
В качестве самостоятельного средства его нужно наносить на очищенную кожу после применения тонера — вместо сыворотки. Всего 2–3 капель концентрата будет достаточно, чтобы покрыть все лицо. Затем нанести базовый уход — дневной или ночной крем.
Средство можно добавлять в уходовые продукты — крем, эмульсию, маску или флюид (исключение составляют солнцезащитные средства), чтобы косметика стала более эффективной и заработала быстрее. Если концентрат входит в состав базовых косметических средств, то особых нюансов в их применении нет.
Бустер в удобном формате миста создан из морской воды и обогащен кислородом. Средство отлично охлаждает, тонизирует и увлажняет кожу лица. Идеален при высокоградусной жаре, в помещениях с сухим воздухом. Кислородный концентрат успокаивает разгоряченную кожу, сужает поры, освежает. Гипоаллергенный, не имеет противопоказаний, предназначен для частого использования.
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