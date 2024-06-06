Бустер для лица: тренд ухода за кожей лица, который редактор подсмотрел у кореянок

Что такое бустер Как пользоваться Oxygenceuticals D: O2 Activator

Бустеры уже давно совершили переворот в корейской бьюти-индустрии. Теперь этот тренд дошел и до нас. Средства для лица с boost-эффектом привлекают в свои ряды все больше и больше поклонников. Так ли он хорошо и в чем его эффективность? Разбираемся в этом материале.