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Posted 6 июня, 06:43

Published 6 июня, 06:43

Modified 10 сентября, 01:50

Updated 10 сентября, 01:50

Пучок, локоны, балеткор — тренды свадебных укладок

Пучок, локоны, балеткор — тренды свадебных укладок

6 июня 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Пучок, локоны, балеткор — тренды свадебных укладок
Начался свадебный сезон, и самое время поговорить о праздничных образах, а именно о прическах невесты. Какие тренды задает мода на свадебные укладки? Как поразить любимого и многочисленных гостей?

Низкий пучок

Классика свадебных укладок — это гладко собранные волосы в низкий пучок. Это нейтральная прическа, которая оставляет много простора для творчества. Голову можно украсить любым свадебным аксессуаром — мини-фатой, диадемой, цветком. В случае, если платье очень сложного кроя, такая укладка сбалансирует образ, сделает его гармоничным, ухоженным и аккуратным.

Низкий пучокНизкий пучок
Низкий пучок. Фото: Изображение Midjourney

Локоны в стиле soft glam

Крупные, четкие, спиральные локоны уступают место романтичным и слегка небрежным волнообразным завиткам. Достаточно посмотреть на образы голливудских звезд с красной дорожки, чтобы иметь представление о такой укладке. С такими локонами свадебный образ получается воздушным и романтичным.

Локоны в стиле soft glamЛоконы в стиле soft glam
Локоны в стиле soft glam. Фото: Изображение Midjourney

Аксессуары в стиле балеткор

Балеткор — это стиль балерин, в котором удачно сочетаются женственность и элегантность. Свадебная прическа с бантами и вплетенными в косы атласными лентами смотрится очень нежно и романтично. Если ты хочешь выдержать весь образ в балетной стилистике, выбирай платье с а-ля балетной пачкой из органзы, а на ноги — изящные балетки.

Аксессуары в стиле балеткорАксессуары в стиле балеткор
Аксессуары в стиле балеткор. Фото: Изображение Midjourney

Полураспущенные волосы

Еще одна классическая свадебная укладка. Волосы с макушки и затылка прихватывают заколкой. А остальная масса волос остается лежать на плечах красивыми подкрученными прядями. Челку можно уложить на манер «шторки» или красиво зачесать набок. Такая прическа одинаково подходит всем, независимо от текстуры и густоты волос.

Полураспущенные волосыПолураспущенные волосы
Полураспущенные волосы. Фото: Изображение Midjourney

Французские локоны

Если у тебя короткая стрижка в стиле боб, то это не помешает тебе стать идеальной невестой. Прямые волосы можно завить, чтобы создать романтичный образ. Или же при помощи стайлинга сделать гладкую укладку. Все зависит от того, какой свадебный образ ты хочешь создать — непринужденный или сдержанный.

Французские локоныФранцузские локоны
Французские локоны. Фото: Изображение Midjourney
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#Общество#Красота#Мода#Все материалы авторов
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