Пучок, локоны, балеткор — тренды свадебных укладок

Если у тебя короткая стрижка в стиле боб, то это не помешает тебе стать идеальной невестой. Прямые волосы можно завить, чтобы создать романтичный образ. Или же при помощи стайлинга сделать гладкую укладку. Все зависит от того, какой свадебный образ ты хочешь создать — непринужденный или сдержанный.