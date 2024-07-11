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Posted 11 июля, 12:52

Published 11 июля, 12:52

Modified 9 сентября, 20:15

Updated 9 сентября, 20:15

Экологичная жизнь в квартире — новый тренд в 2024 году

Эксперт рассказал, как можно сильно сэкономить в повседневной жизни

11 июля 2024, 12:52
Фото: 1MI
Экологичная жизнь в квартире — новый тренд в 2024 году
Рассказываем о том, как можно сэкономить в обычной жизни.

1. Как экономить на воде

Помнить об экономии воды — отличная идея. Количество используемой вами воды может сильно повлиять на коммунальные счета, а также оказать воздействие на окружающую среду. Большинство людей признают, что очень расточительно относятся к воде. Однако чрезмерное использование воды приводит к чрезмерным отходам.

Фото: 1MI

Лучше экономить воду, что напрямую экономит ваши деньги.

  • Не забывайте закрывать кран, когда чистите зубы.
  • Сократите время, затрачиваемое на душ.
  • Приобретите фильтр для воды, чтобы не расходовать большое количество воды из пластиковых бутылок.

2. Экономия на вещах

Производство материалов является одной из основных причин общего количества отходов и загрязнения окружающей среды. Чем больше вы сможете повторно использовать предмет, тем больше вы сможете помочь окружающей среде. Много случаев, когда кто-то покупает предмет или мебель, а затем они ему больше не нужны.

Фото: 1MI

Попробуйте поискать подержанные варианты, прежде чем тратить деньги на что-то совершенно новое. Вы можете быть удивлены предложениями, которые сможете найти.

3. Экономия на электричестве

Когда технология подключена к сети, она использует энергию, даже если вы в данный момент ею не пользуетесь. Это может быть одной из причин, по которой ваши счета за электроэнергию такие высокие.

Важно отключать от сети то, чем вы больше не пользуетесь. Вместо того чтобы оставлять вещи всегда включенными, выньте вилку из розетки перед уходом на целый день. Если вы будете делать это каждый день, вы будете удивлены, насколько это существенно.

Фото: 1MI

4. Естественное освещение

В зависимости от местоположения вашего жилья, доступ к естественному освещению будет разным. Однако есть много способов использовать доступное вам естественное освещение.

  • Откройте окна, зажгите свечи или инвестируйте в более качественные и энергосберегающие осветительные приборы.
  • Убедитесь, что вы не забыли выключить весь свет перед уходом на целый день.
  • Если у вас есть возможность заменить лампочки, замените их на светодиодные. Эти лампочки излучают более мягкий свет и помогают в значительной степени экономить энергию.
  • Проявите творческий подход к созданию экологически чистого метода освещения вашего дома.

5. Экологические чистящие средства

Экологически чистые чистящие средства — это простой способ внести свой вклад в экологичный образ жизни, а также сэкономить деньги. К счастью, в магазине и онлайн доступно множество таких средств. Однако, зачастую проще их приготовить и использовать самому.

6. Чистый воздух

Хорошая вентиляция играет огромную роль в том, чтобы дышать чистым воздухом. Регулярно открывайте окна, протирайте вентиляционные отверстия и заменяйте воздушные фильтры.

Фото: 1MI

Многие исследования показывают, что растения — удивительный способ создания здорового воздуха в вашем доме. Купите несколько растений и используйте их в качестве декора и как хорошие воздушные фильтры, которые удаляют вредные химические вещества.

Если вы живете в сухом районе, вы также можете приобрести диффузор или увлажнитель воздуха, который немного повысит влажность в вашем доме.

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#Эмилия Шпилева#Экология#Окружающая среда#Дом
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