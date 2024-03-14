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Posted 14 марта, 10:26

Published 14 марта, 10:26

Modified 9 сентября, 20:07

Updated 9 сентября, 20:07

Плавучие экоотели появились в качестве ответа на один из ключевых вызовов современности

Плавучие экоотели: что за новый тренд в сфере туризма

14 марта 2024, 10:26
Фото: Фрагмент из видео
Плавучие экоотели появились в качестве ответа на один из ключевых вызовов современности
Экоотель на воде — один из самых модных и актуальных форматов отдыха. Что представляют собой плавучие экоотели, почему они так популярны — рассказываем в этом материале.

Почему плавучие экоотели в тренде

Плавучие экоотели появились в качестве ответа на один из ключевых вызовов современности — борьба с загрязнением окружающей среды, а также с климатическими изменениями. Как известно, в результате таких изменений уровень воды в реках, морях и озерах повышается. Кроме того, плавучие экоотели начали появляться и в условиях возрастающей плотности побережья в курортных зонах. Обычные отели в некоторых местах уже просто невозможно построить из-за нехватки территории, однако плавучие отели возвести легко.

Один из самых известных плавучих экоотелей мира — это AntheneaОдин из самых известных плавучих экоотелей мира — это Anthenea
Один из самых известных плавучих экоотелей мира — это Anthenea. Фото: Фрагмент из видео

Самые известные плавучие экоотели мира

Один из самых известных плавучих экоотелей мира — это Anthenea. Он разрабатывался в формате капсулы. В нем всего один номер, рассчитанный максимум на четверых гостей, однако есть и бар, который готов принять до 12 посетителей.

Автор концепции этого плавучего экоотеля — архитектор из Франции Жан-Мишель Дюкансель. По его словам, на создание такого изобретения его вдохновил фильм о Джеймсе Бонде, а именно лаборатория Стомберга, которая по сюжету картины располагалась на дне океана и напоминала летающую тарелку. Однако архитектор отмечает, что его вдохновила также и идея, согласно которой условия для проживания в будущем должны быть интегрированы в природы и быть экологически безопасными.

Стоимость экоотеля в таком формате — полмиллиона долларов. Капсула имеет форму сферы, и ее конструкция рассчитана как оптимальная с точки зрения устойчивости к воздействию окружающей среды, в том числе, к экстремальным. Так, плавучий экоотель может быть сооружен на море, в океане, на озере или на реке. Такая конструкция способна выдержать даже воздействие циклона.

Стоимость экоотеля в таком формате — полмиллиона долларовСтоимость экоотеля в таком формате — полмиллиона долларов
Стоимость экоотеля в таком формате — полмиллиона долларов. Фото: Фрагмент из видео

Плавучий экоотель оборудован солнечными батареями, а также аккумуляторами, которые можно заряжать от понтона. Планировка отеля включает гостиную, небольшую кухню, спальню, санузел, комнату с солярием. Крыша у плавучего экоотеля наклонена и имеет козырек, который защищает от воздействия солнечных лучей. Кроме того, в отеле есть и собственная обсерватория, которая находится под водой.

Экоотель выполнен из экологически чистого материала, который подлежит утилизации. В настоящее время по такому принципу строятся экоотели в Австралии, в Южной Корее и в США — предполагается, что они будут более демократичны и по затратам на реализацию, и по стоимости размещения.

#Экология#Видео#Путешествия#Все материалы авторов#Отель
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