Плавучие экоотели: что за новый тренд в сфере туризма

Автор концепции этого плавучего экоотеля — архитектор из Франции Жан-Мишель Дюкансель. По его словам, на создание такого изобретения его вдохновил фильм о Джеймсе Бонде, а именно лаборатория Стомберга, которая по сюжету картины располагалась на дне океана и напоминала летающую тарелку. Однако архитектор отмечает, что его вдохновила также и идея, согласно которой условия для проживания в будущем должны быть интегрированы в природы и быть экологически безопасными.