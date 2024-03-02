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Posted 2 марта, 19:00

Published 2 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 19:27

Updated 9 сентября, 19:27

Агрономы советуют замачивать практически все семена перед посадкой

В чем замачивать семена перед посадкой и зачем это делать

2 марта 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Агрономы советуют замачивать практически все семена перед посадкой
Чтоб получить хороший урожай, агрономы советуют замачивать семена перед посадкой. Как правильно провести эту процедуру и какие растворы можно использовать?

Зачем замачивать семена перед посадкой

Замачивание — агротехнический прием, используемый для стимуляции прорастания семян в короткие сроки. Благодаря этому приему увеличивается всхожесть и ускоряется процесс прорастания посевного материала в 2-3 раза, улучшается устойчивость культур к неблагоприятным условиям. Кроме того, замачивание в антисептике позволяет защитить урожай от заболеваний.

Какие семена нужно замачивать

Агрономы советуют замачивать практически все семена перед посадкой. Особенно это касается нескольких разновидностей:

  • твердокорых: огурцы, арбузы, кабачок, дыни, тыква;
  • с масляной пленкой: петрушка, сельдерей, морковь, укроп;
  • бобовые: горох, чечевица, фасоль;
  • туговсхожие: помидоры, капуста, баклажан, сладкий перец, свекла.

Нельзя замачивать посевной материал, уже обработанный стимулирующими или дезинфицирующими средствами на заводе.

Замачивать семена необходимо непосредственно перед посадкойЗамачивать семена необходимо непосредственно перед посадкой
Замачивать семена необходимо непосредственно перед посадкой. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно замачивать семена для прорастания

Замачивать семена необходимо непосредственно перед посадкой. Время замачивания для разных культур отличается, ориентироваться нужно на всхожесть — как только появятся признаки прорастания, нужно приступать к посеву.

Вода

Самый простой способ замочить посевной материал для ускорения прорастания — вода. Лучше не использовать водопроводную воду, подойдет талая, родниковая или просто отстоянная вода.

На дно емкости положите влажную ткань или салфетку, смоченную в воде. Выложите посевной материал и сверху покройте еще одним слоем влажной ткани. Следите за тем, чтобы ткань всё время была влажной и меняйте воду каждые 4 — 6 часов.

Водка

Такой способ позволяет быстро размягчить оболочку семян и приступить к посадке уже через 30 — 40 минут после обработки.

Посевной материал поместите в тканевый мешочек и опустите в спиртовой раствор или водку на 15 — 20 минут. Выньте мешочек и прополощите его под проточной водой. Высыпьте семечки и хорошенько подсушите их.

Время замачивания для разных культур отличаетсяВремя замачивания для разных культур отличается
Время замачивания для разных культур отличается. Фото: Изображение Midjourney

Марганцовка

Обладает отличным обеззараживающим действием, уничтожает микробы и грибки.

Приготовьте слабый раствор марганцовки — слабо-розового цвета. Опустите в раствор тканевый мешочек с посевным материалом примерно на полчаса. Промойте в проточной воде и подсушите перед посадкой.

Перекись водорода

Помогает повысить всхожесть, повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям. Сначала ненадолго замочите семена в чистой воде, а потом опустите в раствор из литра воды и 2 ст. л. перекиси. Посевной материал нужно выдержать в растворе 25 — 40 минут, а затем промыть и подсушить.

#Общество#Дом#Все материалы авторов#Дача#Сад и огород
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