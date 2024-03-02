В чем замачивать семена перед посадкой и зачем это делать

Posted 2 марта, 19:00
Published 2 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
Замачивание — агротехнический прием, используемый для стимуляции прорастания семян в короткие сроки. Благодаря этому приему увеличивается всхожесть и ускоряется процесс прорастания посевного материала в 2-3 раза, улучшается устойчивость культур к неблагоприятным условиям. Кроме того, замачивание в антисептике позволяет защитить урожай от заболеваний.
Агрономы советуют замачивать практически все семена перед посадкой. Особенно это касается нескольких разновидностей:
Нельзя замачивать посевной материал, уже обработанный стимулирующими или дезинфицирующими средствами на заводе.
Замачивать семена необходимо непосредственно перед посадкой. Время замачивания для разных культур отличается, ориентироваться нужно на всхожесть — как только появятся признаки прорастания, нужно приступать к посеву.
Самый простой способ замочить посевной материал для ускорения прорастания — вода. Лучше не использовать водопроводную воду, подойдет талая, родниковая или просто отстоянная вода.
На дно емкости положите влажную ткань или салфетку, смоченную в воде. Выложите посевной материал и сверху покройте еще одним слоем влажной ткани. Следите за тем, чтобы ткань всё время была влажной и меняйте воду каждые 4 — 6 часов.
Такой способ позволяет быстро размягчить оболочку семян и приступить к посадке уже через 30 — 40 минут после обработки.
Посевной материал поместите в тканевый мешочек и опустите в спиртовой раствор или водку на 15 — 20 минут. Выньте мешочек и прополощите его под проточной водой. Высыпьте семечки и хорошенько подсушите их.
Обладает отличным обеззараживающим действием, уничтожает микробы и грибки.
Приготовьте слабый раствор марганцовки — слабо-розового цвета. Опустите в раствор тканевый мешочек с посевным материалом примерно на полчаса. Промойте в проточной воде и подсушите перед посадкой.
Помогает повысить всхожесть, повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям. Сначала ненадолго замочите семена в чистой воде, а потом опустите в раствор из литра воды и 2 ст. л. перекиси. Посевной материал нужно выдержать в растворе 25 — 40 минут, а затем промыть и подсушить.
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