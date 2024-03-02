В чем замачивать семена перед посадкой и зачем это делать

Помогает повысить всхожесть, повышает устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям. Сначала ненадолго замочите семена в чистой воде, а потом опустите в раствор из литра воды и 2 ст. л. перекиси. Посевной материал нужно выдержать в растворе 25 — 40 минут, а затем промыть и подсушить.