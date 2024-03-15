Лайфхаки быстрой уборки для опрятной ванной комнаты каждый день

Posted 14 марта, 21:09
Published 14 марта, 21:09
Modified 9 сентября, 20:08
Updated 9 сентября, 20:08
Уборка в доме может быть сложной, ведь это большая рутинная работа! Но если каждый день выполнять несколько простых шагов, можно без труда содержать ванную в чистоте. Воспользуйтесь советами и лайфхаками для быстрой уборки ванной, они сэкономят вам время и усилия.
Найдите место для всего, используя корзины, подносы или коробки. Храните тряпки так, чтобы к ним был легкий доступ, это немного облегчает уборку. Например, салфетки можно держать на крючке в шкафу, а рядом средство для стекол, что упрощает доступ.
Очень простой способ придать ванной вид чистоты — это почистить зеркало. Попробуйте для этого использовать-де салфетки из микрофибры — одну мокрую для грязи, а другую сухую, от разводов.
Разбрызгивание зубной пасты или воды является причиной того, что ванная выглядит неопрятной. Почаще чистите краны, используя средства против известковых отложений.
Следите за тем, чтобы полотенца были аккуратно разложены на полотенцесушителе. Это не только поможет им высохнуть, но и поможет поддерживать опрятный вид ванной комнаты.
В конце дня используйте одно из моющих или стиральных средств, чтобы помыть ванну и раковину, удаляя грязь и зубную пасту.
Такой предмет ванный комнаты, как душевая занавеска, зачастую незаслуженно забывается. Однако, из гигиенических соображений ее необходимо стирать минимум 1 раз в неделю, так как она имеет пятна от мыла и извести.
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