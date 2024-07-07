Всего 4 продукта и ваш аппетит станет гораздо меньше, а талия стройнее

Белок — еще один чемпион по контролю аппетита. Его переваривание занимает больше времени, чем углеводов, поэтому вы продолжительное время чувствуете себя сытым. Постное мясо, рыба, яйца, бобовые и орехи — отличные источники белка, которые можно включать в свои блюда и перекусы.