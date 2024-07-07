Всего 4 продукта и ваш аппетит станет гораздо меньше, а талия стройнее

Posted 7 июля, 09:38
Published 7 июля, 09:38
Modified 10 сентября, 03:34
Updated 10 сентября, 03:34
Обуздать тягу к еде и чувствовать себя удовлетворенным в течение дня — типичные проблемы на пути похудения. Натуральные средства для подавления аппетита могут стать ценными ингредиентами, помогающими справиться с чувством голода и снизить потребление калорий.
Клетчатка — ваш лучший друг, который вызывает долгое чувство сытости. Она образует в желудке гелеобразную субстанцию, замедляющую пищеварение и способствующую ощущению наполненности желудка. Шелуха подсолнечника, яблока, пшеницы, кукурузы и прочие разновидности клетчатки являются отличной добавкой к ежедневному рациону питания. Исследование, опубликованное в Critical Reviews In Food Science and Nutrition, показало, что употребление клетчатки перед едой является эффективным дополнительным способом для снижения массы тела и уменьшения окружности талии.
Белок — еще один чемпион по контролю аппетита. Его переваривание занимает больше времени, чем углеводов, поэтому вы продолжительное время чувствуете себя сытым. Постное мясо, рыба, яйца, бобовые и орехи — отличные источники белка, которые можно включать в свои блюда и перекусы.
Не бойтесь полезных жиров! Авокадо, орехи, семечки и оливковое масло могут способствовать насыщению. Полезные жиры замедляют опорожнение желудка, вызывая чувство удовлетворения и уменьшая тягу к еде.
Иногда жажду можно ошибочно принять за голод. Обильное питье в течение дня может помочь обуздать тягу к еде и предотвратить переедание. Старайтесь выпивать восемь стаканов воды в день и корректируйте в зависимости от уровня вашей активности и климата.
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