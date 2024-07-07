Создатель «Аватар» и «Титаник» скончался на 63-м году жизни

Джон Ландау родился в Нью-Йорке и работал менеджером по производству в компании «20th Century Picture» с 80-х годов. Совместная работа с Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник» стала его первым крупным успехом. В 1998 году он даже получил за это премию Оскар.