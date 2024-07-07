Создатель «Аватар» и «Титаник» скончался на 63-м году жизни

Posted 7 июля, 11:22
Published 7 июля, 11:22
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
Американский кинопродюсер Джон Ландау умер в возрасте 63 лет — об этом сообщила его семья и продюсерская компания Disney Entertainment.
Джон Ландау родился в Нью-Йорке и работал менеджером по производству в компании «20th Century Picture» с 80-х годов. Совместная работа с Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник» стала его первым крупным успехом. В 1998 году он даже получил за это премию Оскар.
С 2009 года продюсер был поставлен во главе производства фильма «Аватар» и его сиквелов. Третья часть «Аватара» должна выйти в кинотеатрах в конце 2025 года, при этом запланировано пять фильмов этой серии.
Известие о смерти Джона Ландау вызвал большой траур в Голливуде. Джеймс Кэмерон, с которым Ландау был одним из руководителей продюсерской компании Lightstorm Entertainment, прокомментировал:
«Он снимал отличные фильмы, он вдохновил всех нас. Я потерял дорогого друга и своего ближайшего соратника, с которым проработал 31 год».
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