Райан Рейнольдс намекнул на участие Тейлор Свифт в новой части «Дэдпула»

Как пишет peopletalk.ru, можно было предположить, что это просто характерный снимок Дэдпула, однако композиция фотографии сильно напоминает обложку альбома Тейлор Свифт Evermore. Таким образом актер усилил слухи о появлении в новом фильме новой женской героини. Кроме того, в трейлере «Дэдпул и Росомаха» в одном из моментов можно увидеть женские ноги в цветах Дэдпула.