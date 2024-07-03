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Posted 3 июля, 11:51

Published 3 июля, 11:51

Modified 10 сентября, 03:25

Updated 10 сентября, 03:25

Райан Рейнольдс намекнул на участие Тейлор Свифт в новой части «Дэдпула»

3 июля 2024, 11:51
Главный актер франшизы о Дэдпуле Райан Рейнольдс опубликовал в соцсетях фотографию, где он в костюме своего героя стоит спиной к зрителям.

Как пишет peopletalk.ru, можно было предположить, что это просто характерный снимок Дэдпула, однако композиция фотографии сильно напоминает обложку альбома Тейлор Свифт Evermore. Таким образом актер усилил слухи о появлении в новом фильме новой женской героини. Кроме того, в трейлере «Дэдпул и Росомаха» в одном из моментов можно увидеть женские ноги в цветах Дэдпула.

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