Самые красивые актрисы популярных западных сериалов 70–80-х годов

Posted 29 июня, 11:21
Published 29 июня, 11:21
Modified 10 сентября, 03:17
Updated 10 сентября, 03:17
Луселия Сантус
У главной героини бразильского сериала «Рабыня Изаура» внешность с изюминкой, и ее поклонниками на экране были знатные господа. В нее влюблялись и подлые, и благородные герои.
Вероника Кастро
Мексиканская актриса Вероника Кастро до того, как прославилась в роли героини сериала «Богатые тоже плачут», была фотомоделью. В 16-летнем возрасте она приняла участие в фотосессии для одного из мужских журналов.
Ребекка Гиллинг
Звезда австралийского сериала «Возвращение в Эдем» показала на экране чудеса преображения, превратившись из закомплексованной дурнушки, пострадавшей от спортсмена-альфонса, в роковую красавицу.
Марси Уокер
Высокая стройная блондинка — эталон женской красоты 80-х годов прошлого века, и Марси Уокер является его воплощением. Стоит отметить, что актриса — одна из немногих звезд «Санта-Барбары», которая играла свою героиню на протяжении всего сериала. Уокер больше не снимается в кино. Сегодня она — христианский пастор.
Флоринда Болкан
Итальянская актриса бразильского происхождения Флоринда Болкан, сыгравшая графиню Ольгу Камастра в многосерийном детективе «Спрут», очаровала советскую публику, однако так и не смогла покорить сердце главного героя.
Виктория Руффо
Мексиканская актриса Виктория Руффо полюбилась советским зрителям по сериалу «Просто Мария». Возможно, потому, что ее судьба отчасти напоминает жизнь главной героини отечественного фильма «Москва слезам не верит», где сильная женщина всего добивается сама.
Это далеко не полный список красивейших актрис западного кино 70–80-х годов. В него смело можно включить Сандру Сантьяго («Полиция Майами: отдел нравов»), Сибилл Шеперд («Детективное агентство „Лунный свет“»), Мэдолин Смит («Если наступит завтра») и многих других.
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