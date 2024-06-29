Самые красивые актрисы популярных западных сериалов 70–80-х годов

До распространения Интернета телевизор был единственным окном в мир. У зрителей не было большого выбора, что посмотреть. Поэтому приходилось довольствовать тем, что показывают. А показывали в 70-е и 80-е годы яркие латиноамериканские сериалы, которые запомнились не только страстями и интригами, но и