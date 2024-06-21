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Posted 21 июня, 17:16

Published 21 июня, 17:16

Modified 10 сентября, 02:47

Updated 10 сентября, 02:47

Дэдпул — всё: поклонников персонажа призывают готовиться к худшему

21 июня 2024, 17:16
Если вы относитесь к тем, кто с нетерпением ждет новых комиксов Marvel с участием самого веселого антагониста Дэдпула, у нас тревожные новости: создатели вселенной запланировали его смерть.

Однако не все так плохо, успокаивает издание peopletalk. Хотя компания Marvel и обещала гибель персонажа в ближайшем будущем, речь пока идет лишь о его смерти в комиксах, конкретнее в шестой сюжетной арке, куда планируется ввести суперзлодея, готового на все, лишь бы уничтожить Дэдпула.

Создатели вселенной Marvel признают, что убийство Дэдпула в текущем моменте — безумный поступок, поэтому до его ухода поклонникам еще предложат посмотреть фильм, где персонаж предстанет во всей красе. Это кино «Дэдпул и Росомаха» с новым женским персонажем, чьи ножки сильно заинтересовали публику после выхода официального трейлера картины.

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