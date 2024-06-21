Дэдпул — всё: поклонников персонажа призывают готовиться к худшему

Posted 21 июня, 17:16
Published 21 июня, 17:16
Modified 10 сентября, 02:47
Updated 10 сентября, 02:47
Однако не все так плохо, успокаивает издание peopletalk. Хотя компания Marvel и обещала гибель персонажа в ближайшем будущем, речь пока идет лишь о его смерти в комиксах, конкретнее в шестой сюжетной арке, куда планируется ввести суперзлодея, готового на все, лишь бы уничтожить Дэдпула.
Создатели вселенной Marvel признают, что убийство Дэдпула в текущем моменте — безумный поступок, поэтому до его ухода поклонникам еще предложат посмотреть фильм, где персонаж предстанет во всей красе. Это кино «Дэдпул и Росомаха» с новым женским персонажем, чьи ножки сильно заинтересовали публику после выхода официального трейлера картины.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14