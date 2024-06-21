Дэдпул — всё: поклонников персонажа призывают готовиться к худшему

Однако не все так плохо, успокаивает издание peopletalk. Хотя компания Marvel и обещала гибель персонажа в ближайшем будущем, речь пока идет лишь о его смерти в комиксах, конкретнее в шестой сюжетной арке, куда планируется ввести суперзлодея, готового на все, лишь бы уничтожить Дэдпула.