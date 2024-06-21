Лучшие фильмы с Цоем, которые нужно видеть всем

За 34 года, что прошли с 1990-го, Цой наверняка создал бы множество музыкальных и киношедевров, но все, что нам остается теперь, — лишь вспоминать его наследие. Сегодня вместе с peopletalk поговорим о фильмах, которые стоит пересмотреть в день рождения звезды.