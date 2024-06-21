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Posted 21 июня, 16:32

Published 21 июня, 16:32

Modified 10 сентября, 02:47

Updated 10 сентября, 02:47

Лучшие фильмы с Цоем, которые нужно видеть всем

21 июня 2024, 16:32
21 июня — день рождения известного рок-музыканта, основателя культовой группы «Кино» Виктора Цоя. Ему могло бы исполниться всего лишь 62 года. Но его жизнь оборвалась 34 года назад, в ДТП на отдыхе в Латвии.

За 34 года, что прошли с 1990-го, Цой наверняка создал бы множество музыкальных и киношедевров, но все, что нам остается теперь, — лишь вспоминать его наследие. Сегодня вместе с peopletalk поговорим о фильмах, которые стоит пересмотреть в день рождения звезды.

«Диалоги» (1986) — документальный фильм, посвященный группе Сергея Курехина «Поп-механика». В нем Виктор Цой играет роль гитариста команды Курехина.

«Йя-Хха» (1986) — первое появление рок-музыканта на экране случилось в этой учебной работе режиссера Рашида Нугманова, документальной ленте о ленинградском роке.

«Рок» (1987) — работа Алексея Учителя посвящена противостоянию андеграундной рок-культуры официальной линии партии. В нее вошло интервью Цоя, записанное в котельной «Камчатка».

«Конец каникул» (1986) — дипломная работа режиссера Сергей Лысенко, в которой он объединил несколько клипов «Кино» в рамках сюжетной линии. Съемки фильма проводились на озере Тельбин в Киеве.

«Последний герой» (1992) — документальный фильм Алексея Учителя появился после смерти музыканта. В нем коллеги, родные и близкие Цоя вспоминают свои дни, проведенные рядом с Виктором.

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