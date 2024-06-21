Звезды с видеокассет: как сейчас выглядят актеры старых голливудских шедевров

Posted 21 июня, 06:31
Published 21 июня, 06:31
Modified 10 сентября, 02:43
Updated 10 сентября, 02:43
Крис, звезда таких фильмов, как «Бэтмен и Робин», успел стать солидным мужчиной, которому возраст только к лицу. Зато Рене, по отзывам многих зрителей, переборщила с процедурами красоты и испортила необычные черты своего лица.
Чеви Чейзу уже 80 лет, не удивительно, что он постарел с момента съёмок в «Европейских каникулах» (1985 г.). Зато Беверли, которой тоже уже, на минуточку, 72 года, продолжает блистать красотой и упорно борется с признаками старения.
Красавец Джефф с годами превратился в стильного голливудского джентльмена с седой бородой. Под его фотографиями до сих пор много лестных комментариев от женщин. Зато Барбра удостаивается меньшего количества комплиментов. Всему виной увлечение бьюти-процедурами.
Подумать только, Пьеру Ришару уже 89 лет! При этом он только недавно отказался от езды на мотоцикле, на котором гонял по Парижу целых 40 лет. Валери Мересс тоже продолжает жить активной жизнью. Сравнительно недавно, в 2014 году, она еще исполняла роли в кино.
Тери по-прежнему прекрасна и снимается в сериалах. Бен тоже не отстает и сейчас снимается в новом сериале «Во чреве зверя». Также всегда продуктивный Стиллер периодически выступает в качестве кинорежиссера и продюсера.
Раз уж мы заговорили о Бене Стиллере, стоит вспомнить и Оуэна Уилсона. Он не отстает от коллег и тоже активно снимается в современных сериалах, например в «Локи» от Marvel. Его партнерша по фильму «Незваные гости» Рэйчел Макадамс занята в съемках фильма «Шерлок Холмс — 3» с Робертом Дауни-младшим.
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