Звезды с видеокассет: как сейчас выглядят актеры старых голливудских шедевров

Подумать только, Пьеру Ришару уже 89 лет! При этом он только недавно отказался от езды на мотоцикле, на котором гонял по Парижу целых 40 лет. Валери Мересс тоже продолжает жить активной жизнью. Сравнительно недавно, в 2014 году, она еще исполняла роли в кино.