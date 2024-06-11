Том Круз приземлился в Майорке на личном самолёте

Posted 10 июня, 21:54
Published 10 июня, 21:54
Modified 10 сентября, 02:04
Updated 10 сентября, 02:04
Артист приземлился в аэропорту Пальма-де-Мальорка на своем личном самолете Honda, который он пилотирует сам. Об этом пишет euroweeklynews.com.
Круз прибыл на Майорку около полудня 8 июня. Далее он провел какое-то время в Севилье. Актер улетел обратно примерно в 17 часов. Круз появился перед публикой в повседневном черном спортивном костюме, солнцезащитных очках и кепке.
В настоящее время актер снимается в восьмой части популярной франшизы «Миссия невыполнима». Два года назад значительного кассового успеха добился фильм с его участием «Лучший стрелок: Маверик».
Поклонники гадают, может ли визит культового актера означать, что в разработке находится кинопроект на Майорке?
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