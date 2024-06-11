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Posted 10 июня, 21:54

Published 10 июня, 21:54

Modified 10 сентября, 02:04

Updated 10 сентября, 02:04

Кадр со съемок фильма «Миссия невыполнима»

Том Круз приземлился в Майорке на личном самолёте

10 июня 2024, 21:54
Фото: Фрагмент видео
Кадр со съемок фильма «Миссия невыполнима»
Голливудская звезда — актер Том Круз — прибыл на Майорку, неожиданно появившись на острове всего через несколько недель после своего предыдущего визита.

Артист приземлился в аэропорту Пальма-де-Мальорка на своем личном самолете Honda, который он пилотирует сам. Об этом пишет euroweeklynews.com.

Круз прибыл на Майорку около полудня 8 июня. Далее он провел какое-то время в Севилье. Актер улетел обратно примерно в 17 часов. Круз появился перед публикой в повседневном черном спортивном костюме, солнцезащитных очках и кепке.

В настоящее время актер снимается в восьмой части популярной франшизы «Миссия невыполнима». Два года назад значительного кассового успеха добился фильм с его участием «Лучший стрелок: Маверик».

Поклонники гадают, может ли визит культового актера означать, что в разработке находится кинопроект на Майорке?

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