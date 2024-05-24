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Posted 24 мая, 12:17

Published 24 мая, 12:17

Modified 9 сентября, 23:39

Updated 9 сентября, 23:39

Аффлек оригинально прокомментировал слухи о разводе

24 мая 2024, 12:17
В последнее время поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека активно обсуждают размолвку пары. Сами супруги по этому поводу пока не давали никаких комментариев.

Тем не менее актер все же встретился с папарацци, когда забирал ребенка из школы. Чтобы не было заметно наличие или отсутствие кольца на безымянном пальце, Аффлек целенаправленно завернул руку таким образом, чтобы фотографы не смогли поймать ее в объектив.

Снимки опубликованы на портале Page Six. На фотографиях можно заметить, что Бен улыбается. Скорее всего, 51-летний актер доволен такой задумкой.

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