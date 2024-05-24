Аффлек оригинально прокомментировал слухи о разводе

Тем не менее актер все же встретился с папарацци, когда забирал ребенка из школы. Чтобы не было заметно наличие или отсутствие кольца на безымянном пальце, Аффлек целенаправленно завернул руку таким образом, чтобы фотографы не смогли поймать ее в объектив.