Аффлек оригинально прокомментировал слухи о разводе

Posted 24 мая, 12:17
Published 24 мая, 12:17
Modified 9 сентября, 23:39
Updated 9 сентября, 23:39
Тем не менее актер все же встретился с папарацци, когда забирал ребенка из школы. Чтобы не было заметно наличие или отсутствие кольца на безымянном пальце, Аффлек целенаправленно завернул руку таким образом, чтобы фотографы не смогли поймать ее в объектив.
Снимки опубликованы на портале Page Six. На фотографиях можно заметить, что Бен улыбается. Скорее всего, 51-летний актер доволен такой задумкой.
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