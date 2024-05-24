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Posted 24 мая, 12:57

Published 24 мая, 12:57

Modified 9 сентября, 23:40

Updated 9 сентября, 23:40

Крис Хемсворт получил собственную звезду на «Аллее славы»

24 мая 2024, 12:57
Крис Хемсворт, сыгравший бога Тора в серии одноименных фильмов и супергеройской франшизе про мстителей, удостоен звезды на «Аллее славы» в Голливуде. 40-летнего актера пришли поздравить близкие и коллеги.

Особо отличился его коллега Роберт Дауни-младший, который также присутствовал на церемонии и пошутил над Хемсвортом. Перед началом мероприятия он провел небольшой опрос среди команды супергероев, чтобы узнать, что они думают о Хемсворте, пишет peopletalk.ru.

Как оказалось, Марк Руффало назвал его другом с работы, а Крис Эванс считает его «вторым лучшим Крисом», сказал Дауни. Говоря о своем отношении к Хемсворту, «Железный человек» сказал, что Крис уже получил голливудскую звезду. В итоге актеры обнялись.

#Общество#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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