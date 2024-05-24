Крис Хемсворт получил собственную звезду на «Аллее славы»

Posted 24 мая, 12:57
Published 24 мая, 12:57
Modified 9 сентября, 23:40
Updated 9 сентября, 23:40
Особо отличился его коллега Роберт Дауни-младший, который также присутствовал на церемонии и пошутил над Хемсвортом. Перед началом мероприятия он провел небольшой опрос среди команды супергероев, чтобы узнать, что они думают о Хемсворте, пишет peopletalk.ru.
Как оказалось, Марк Руффало назвал его другом с работы, а Крис Эванс считает его «вторым лучшим Крисом», сказал Дауни. Говоря о своем отношении к Хемсворту, «Железный человек» сказал, что Крис уже получил голливудскую звезду. В итоге актеры обнялись.
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