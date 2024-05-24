Крис Хемсворт получил собственную звезду на «Аллее славы»

Особо отличился его коллега Роберт Дауни-младший, который также присутствовал на церемонии и пошутил над Хемсвортом. Перед началом мероприятия он провел небольшой опрос среди команды супергероев, чтобы узнать, что они думают о Хемсворте, пишет peopletalk.ru.