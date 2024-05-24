Спилберг представит новый блокбастер

Спилберг и Кепп ранее вместе работали над фильмами «Затерянный мир», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Про блокбастер, который создатели планируют представить широкой публике через год, пока мало что известно, за исключением того, что это будет «фильм-событие» и что, возможно, он будет про НЛО.