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Posted 24 мая, 13:46

Published 24 мая, 13:46

Modified 9 сентября, 23:41

Updated 9 сентября, 23:41

Спилберг представит новый блокбастер

24 мая 2024, 13:46
Знаменитый американский режиссер Стивен Спилберг, которому в середине декабря этого года стукнет 78 лет, приступил к очередному кинопроекту, над которым он трудится на пару с не менее известным сценаристом, 60-летним Дэвидом Кеппом. Предположительно, новый фильм выйдет на экраны 15 мая 2026 года.

Спилберг и Кепп ранее вместе работали над фильмами «Затерянный мир», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Про блокбастер, который создатели планируют представить широкой публике через год, пока мало что известно, за исключением того, что это будет «фильм-событие» и что, возможно, он будет про НЛО.

По мнению кинокритиков, новый проект может стать шансом Стивена Спилберга на возвращение зрительских симпатий, так как последние его несколько фильмов особой популярностью не пользовались.

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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