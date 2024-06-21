«Кошмар»: Кейт Уинслет рассказала о поцелуе с Леонардо Ди Каприо в «Титанике»

Posted 21 июня, 08:25
Published 21 июня, 08:25
Modified 10 сентября, 02:15
Updated 10 сентября, 02:15
Обсуждая культовую сцену «Я лечу», в которой она и Ди Каприо стоят на носу корабля, Уинслет признала, что на экране это выглядело романтично, но отметила, что за кулисами это было совсем не так.
«Он настоящий романтик, не так ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы Леонардо Ди Каприо поцеловал ее», — сказала Уинслет. Об этом пишет foxnews.com.
Обладательница премии «Оскар» назвала съемку этой сцены «беспорядком», объяснив это множеством различных факторов.
Кейт Уинслет пошутила, что целоваться с Леонардо Ди Каприо во время съемок «Титаника» было не очень здорово.
Платье актрисы было настолько тесным, что она не могла дышать. Помимо этого, она несколько раз ударялась ногой о перила корабля. Пара находилась так далеко от команды, что парикмахеры и визажисты не могли до них добраться. То есть Уинслет пришлось прятать свой макияж и кисти на одной стороне куртки, а макияж и кисти Ди Каприо — на другой, а также поправлять макияж между дублями.
«Мы продолжали целоваться, на мне было много бледного макияжа, и мне приходилось проверять макияж — нас обоих, между дублями. В конечном итоге я выглядела так, как будто неаккуратно ела плитку карамельного шоколада в дублях, потому что на мне оставался его макияж», — вспоминает актриса. «И он выглядел так, будто на его лице чего-то не хватало, потому что на него попадала большая часть моего бледного макияжа».
Помимо всех технических проблем, у режиссера Джеймса Кэмерона было очень специфическое видение данной сцены, из-за чего им пришлось сделать много дублей.
«Это был кошмар», — объяснила она. «Лео не мог перестать смеяться, и нам пришлось переснимать сцену четыре раза, потому что [Джеймсу Кэмерону], очевидно, нужен был очень специфический свет, а закаты постоянно менялись там, где мы были».
В фильме 1997 года Уинслет и Ди Каприо сыграли пассажиров «Титаника» из разных социальных слоев, которые влюбляются и борются за то, чтобы остаться вместе, даже после того, как корабль затонул. Фильм имел огромный успех: он получил 11 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, а также принес Уинслет первую номинацию на премию «Оскар» в качестве актрисы главной роли.
Хотя снимать знаменитую сцену было «кошмаром», Уинслет оглядывается назад на опыт создания фильма как на положительный.
«Я очень горжусь этим, потому что чувствую, что этот фильм продолжает приносить пользу», — сказала Уинслет. «Целые поколения людей открывают для себя этот фильм или смотрят его впервые».
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