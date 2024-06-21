«Кошмар»: Кейт Уинслет рассказала о поцелуе с Леонардо Ди Каприо в «Титанике»

Платье актрисы было настолько тесным, что она не могла дышать. Помимо этого, она несколько раз ударялась ногой о перила корабля. Пара находилась так далеко от команды, что парикмахеры и визажисты не могли до них добраться. То есть Уинслет пришлось прятать свой макияж и кисти на одной стороне куртки, а макияж и кисти Ди Каприо — на другой, а также поправлять макияж между дублями.