Киноактер Петров сыграл роли близнецов в новом фильме

События фильма происходят сразу в двух странах — России и Мексике. Вася живет в маленьком поселке и преподает основы безопасности жизнедеятельности в школе. Он решает съездить в Мексику, чтобы навестить Колю. Однако Вася даже не подозревает о коварном плане своего брата — скрыться в России от мексиканского наркокартеля, оставив вместо себя Василия, который похож на него как две капли воды. Об этом пишет gazeta.ru.