Киноактер Петров сыграл роли близнецов в новом фильме

Posted 28 июня, 12:56
Published 28 июня, 12:56
Modified 10 сентября, 03:14
Updated 10 сентября, 03:14
События фильма происходят сразу в двух странах — России и Мексике. Вася живет в маленьком поселке и преподает основы безопасности жизнедеятельности в школе. Он решает съездить в Мексику, чтобы навестить Колю. Однако Вася даже не подозревает о коварном плане своего брата — скрыться в России от мексиканского наркокартеля, оставив вместо себя Василия, который похож на него как две капли воды. Об этом пишет gazeta.ru.
В путешествии Васе придется на практике воплотить свои знания по предмету, которому он учил детей. Его ждет столкновение с местными преступниками и ревнивой мексиканкой Бонитой. По мере разворачивания событий братья будут заново узнавать друг друга. Также им предстоит встретить свою любовь.
В комедии снялись Гильермо Кинтанилья, Раиса Рязанова, Барбара Де Рехиль, Ян Цапник и другие знаменитые российские и мексиканские актеры.
Режиссер фильма — Дмитрий Литвиненко, сценаристы — Андрей Золотарев и Юлия Савенкова.
По мнению режиссера, Петров отлично справился с ролью двух главных героев.
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