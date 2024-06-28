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Posted 28 июня, 12:56

Published 28 июня, 12:56

Modified 10 сентября, 03:14

Updated 10 сентября, 03:14

Киноактер Петров сыграл роли близнецов в новом фильме

28 июня 2024, 12:56
Недавно вышел тизер комедии «Василий». Это история о братьях-близнецах, которых зовут Коля и Вася. Их сыграл Александр Петров. В кинотеатрах этот фильм впервые покажут в январе следующего года. Об этом сообщили представители компании Art Pictures Studio.

События фильма происходят сразу в двух странах — России и Мексике. Вася живет в маленьком поселке и преподает основы безопасности жизнедеятельности в школе. Он решает съездить в Мексику, чтобы навестить Колю. Однако Вася даже не подозревает о коварном плане своего брата — скрыться в России от мексиканского наркокартеля, оставив вместо себя Василия, который похож на него как две капли воды. Об этом пишет gazeta.ru.

В путешествии Васе придется на практике воплотить свои знания по предмету, которому он учил детей. Его ждет столкновение с местными преступниками и ревнивой мексиканкой Бонитой. По мере разворачивания событий братья будут заново узнавать друг друга. Также им предстоит встретить свою любовь.

В комедии снялись Гильермо Кинтанилья, Раиса Рязанова, Барбара Де Рехиль, Ян Цапник и другие знаменитые российские и мексиканские актеры.

Режиссер фильма — Дмитрий Литвиненко, сценаристы — Андрей Золотарев и Юлия Савенкова.

По мнению режиссера, Петров отлично справился с ролью двух главных героев.

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