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Posted 24 июня, 15:49

Published 24 июня, 15:49

Modified 10 сентября, 02:53

Updated 10 сентября, 02:53

Звезды турецких сериалов Эрчел и Ардуч снимаются вместе

24 июня 2024, 15:49
Актриса Ханде Эрчел, которая играла одну из главных ролей в многосерийном фильме «Постучись в мою дверь», принимает участие в новом проекте. Ее партнер по съемкам — Барыш Ардуч, известный по фильмам «Ворон» и «Любовь напрокат».

Проект называется «Оставь это ветру». Первый кадр со съемок уже появился, сообщает peopletalk.ru.

Любители турецких сериалов с восторгом встретили новость о том, что актеры будут сниматься вместе, отметив красоту Ардуча и Эрчел.

Напомним, Ханде Эрчел — знаменитая турецкая киноактриса. Она снималась во многих известных фильмах, включая «Черную жемчужину» и «Любовь не понимает слов». Ее последним проектом на сегодняшний день является фильм «Совершенно другой».

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