Звезды турецких сериалов Эрчел и Ардуч снимаются вместе

Posted 24 июня, 15:49
Published 24 июня, 15:49
Modified 10 сентября, 02:53
Updated 10 сентября, 02:53
Проект называется «Оставь это ветру». Первый кадр со съемок уже появился, сообщает peopletalk.ru.
Любители турецких сериалов с восторгом встретили новость о том, что актеры будут сниматься вместе, отметив красоту Ардуча и Эрчел.
Напомним, Ханде Эрчел — знаменитая турецкая киноактриса. Она снималась во многих известных фильмах, включая «Черную жемчужину» и «Любовь не понимает слов». Ее последним проектом на сегодняшний день является фильм «Совершенно другой».
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