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Posted 3 июля, 20:59

Published 3 июля, 20:59

Modified 10 сентября, 03:27

Updated 10 сентября, 03:27

Третья часть «Иллюзии обмана» выйдет 14 ноября 2025 года

3 июля 2024, 20:59
Киностудия Lionsgate, создатель триквела «Иллюзия обмана», сообщила, что, наконец, определились с датой выхода новой части фильма про команду фокусников: это случится 14 ноября 2025 года.

Как пишет peopletalk.ru, съемочный процесс третьей части начавшийся в мае возглавляет режиссер Рубин Фляйшер. Ранее он снимал приключенческий боевик «Анчартед» (2022) и фантастический экшен «Веном» (2018).

Никаких сведений о сюжетной линии фильма пока нет. С большой долей вероятности, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, а также Айла Фишер, играющие главных героев, вернутся к своим ролям. Возможно, к ним присоединятся и новые актеры.

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