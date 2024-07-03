Третья часть «Иллюзии обмана» выйдет 14 ноября 2025 года

Posted 3 июля, 20:59
Published 3 июля, 20:59
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Как пишет peopletalk.ru, съемочный процесс третьей части начавшийся в мае возглавляет режиссер Рубин Фляйшер. Ранее он снимал приключенческий боевик «Анчартед» (2022) и фантастический экшен «Веном» (2018).
Никаких сведений о сюжетной линии фильма пока нет. С большой долей вероятности, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, а также Айла Фишер, играющие главных героев, вернутся к своим ролям. Возможно, к ним присоединятся и новые актеры.
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