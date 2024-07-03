«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» вышел на Netflix

Posted 3 июля, 20:55
Published 3 июля, 20:55
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Для поклонников «Полицейского из Беверли-Хиллз» завершение франшизы с Эдди Мерфи на третьей части показалось не слишком удачным. Несмотря на то, что в фильме есть камео Джорджа Лукаса, в нем нет одного из главных героев — Джона Таггарта. Картина получила вялые отзывы фанатов.
Теперь персонаж Джона Эштона не только возвращается во франшизу в новой части. В фильме также есть отсылка к предыдущим ошибкам, пишет Sky News.
Эдди Мерфи, Джадж Райнхольд и Джон Эштон впервые появились на экране вместе с момента премьеры второго фильма в 1987 году.
«Это был первый раз, когда мы увидели друг друга за долгое время. Мы были в двух кварталах от первоначального места в 84-м», — говорит Рейнхольд. Он добавляет: «Мне кажется, что когда мы трое вместе, обязательно произойдет что-то хорошее».
Эштон сказал, что это было особенное чувство и для актеров, и для съемочной группы.
Среди новичков в полицейской комедии — Джозеф Гордон Левитт в роли нового помощника Акселя Фоули и Кевин Бейкон в роли злодея — капитана Гранта.
Говоря о «Полицейском из Беверли-Хиллз», Бэйкон подчеркивает, что Мерфи — это «сила природы».
«На днях я случайно оказался в самолете и посмотрел одну из его старых комедийных программ. Это просто всплыло в моей ленте YouTube, и я был в самолете, изо всех сил стараясь не беспокоить пассажиров вокруг меня. Но слезы текли по моему лицу, и я так смеялся. Конечно, он будет выдавать что-то, импровизировать и все такое», — рассказал он о коллеге по съемочной площадке.
«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф» уже доступен на Netflix.
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