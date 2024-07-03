«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» вышел на Netflix

«На днях я случайно оказался в самолете и посмотрел одну из его старых комедийных программ. Это просто всплыло в моей ленте YouTube, и я был в самолете, изо всех сил стараясь не беспокоить пассажиров вокруг меня. Но слезы текли по моему лицу, и я так смеялся. Конечно, он будет выдавать что-то, импровизировать и все такое», — рассказал он о коллеге по съемочной площадке.