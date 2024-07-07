Миллионер рассказал, что не стал бы никогда покупать

Posted 7 июля, 07:28
Published 7 июля, 07:28
Modified 9 сентября, 23:50
Updated 9 сентября, 23:50
Брайан Крейн, основатель и генеральный директор Spread Great Ideas, сделал себя сам. Но никто не догадается, какие ошибки он делал в начале своего пути.
Миллионер поделился, на что не стоит тратить деньги, чтобы не повторять его ошибок. Он составил топ-3 самых ненужных, на его взгляд, покупок, которые со временем приводят к бедности.
Звезды кино, музыки и спорта печально известны тем, что растрачивают свое состояние на статусные вещи, которые по сути являются обесцененными активами.
Крейн считает это расточительством, так как его главный символ статуса — тот, который нельзя носить или водить — огромный банковский счет.
«Имея кучу денег, вы можете соблазниться покупкой самых ярких, модных вещей, будь то одежда или автомобили», — сказал он. Знайте и понимайте важность качества и стоимости. Помните, что люксовые бренды могут пробить дыру в вашем кармане, которую вы могли бы использовать для покупки качественной одежды в более дешевом магазине. Экстравагантность может выглядеть привлекательно для глаз, но вы можете добиться большего, вложив те же деньги в более подходящие инвестиции».
Главный символ статуса миллионера — роскошный дом с дизайнерским ремонтом и дорогими технологиями, за такую недвижимость платят огромные суммы. Однако, продать такую недвижимость в случае необходимости очень сложно, а расходы на их ежемесячное содержание имеют внушительные цифры. Как только новые владельцы особняка сталкиваются с этими проблемами, о которых не догадывались, то понимают как сильно вляпались.
«Большинство миллионеров инвестируют в роскошные дома только для того, чтобы найти способ продать их по более высокой цене или сдать в аренду и заработать на этом активе немного дополнительных денег», — сказал Крейн. Нет смысла тратиться на огромные дома, если вы никогда не собираетесь пользоваться одиннадцатью спальнями. По-настоящему богатые люди становятся богатыми не за счет расточительства, а за счет инвестирования в прибыльные активы, приносящие доход, которые со временем приносят им благоприятную отдачу».
Всех богатых, безрассудно тратящих свое состояние, объединяет склонность к двум вещам. Первая — это дизайнерские сумки, одежда, аксессуары, быстрые машины, модные дома и прочее. Вторая — это хорошая жизнь, развлечения, дорогие места отдыха, которые можно наблюдать за людьми, живущими на широкую ногу.
«Еда из позолоченных столовых приборов может хорошо смотреться на фотографиях в социальной сети, но траты на поддержание такого уровня жизни может в конце концов привести к растрате всех ресурсов, — сказал Крейн. Развлечения, дорогостоящий отпуск за границей, питание в лучших ресторанах или на полеты на частном самолете могут хорошо выглядеть в журналах, но миллионер, стремящийся к богатству, всегда следит за тем, на что он тратит деньги. В современном мире, где вы можете получить те же впечатления за гораздо меньшие деньги, следует избегать траты денег на эти мимолетные моменты».
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