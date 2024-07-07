Миллионер рассказал, что не стал бы никогда покупать

Главный символ статуса миллионера — роскошный дом с дизайнерским ремонтом и дорогими технологиями, за такую недвижимость платят огромные суммы. Однако, продать такую недвижимость в случае необходимости очень сложно, а расходы на их ежемесячное содержание имеют внушительные цифры. Как только новые владельцы особняка сталкиваются с этими проблемами, о которых не догадывались, то понимают как сильно вляпались.