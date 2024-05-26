Куда пропал блогер Даня Милохин и чем он занимается

Posted 26 мая, 18:21
Published 26 мая, 18:21
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Популярный блогер сумел попасть в категорию миллионеров: у него огромное количество подписчиков, были совместные проекты с Николаем Басковым, регулярные выступления на центральных телеканалах, интервью и даже роль в сериале.
После участия в шоу «Ледниковый период» Милохин сорвал контракт с Первым каналом и в середине съемок уехал отдыхать в ОАЭ. Этот поступок привел к тому, что он получил репутацию ненадежного человека, и от него отвернулись рекламодатели. Как следствие, источник дохода прекратился.
В настоящее время Даня проживает в Дубае в квартире. Он все еще пытается зарабатывать, выступая на частных мероприятиях. За свои выступления он просит немалые гонорары, от 1 до 3 миллионов рублей, однако возможность выступить представляется довольно редко. Теперь он вынужден себя во всем ограничивать.
В настоящее время блогер занялся боксом и 16 февраля провел успешный поединок.
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