Куда пропал блогер Даня Милохин и чем он занимается

В настоящее время Даня проживает в Дубае в квартире. Он все еще пытается зарабатывать, выступая на частных мероприятиях. За свои выступления он просит немалые гонорары, от 1 до 3 миллионов рублей, однако возможность выступить представляется довольно редко. Теперь он вынужден себя во всем ограничивать.