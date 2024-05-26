newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 мая, 18:21

Published 26 мая, 18:21

Modified 9 сентября, 23:45

Updated 9 сентября, 23:45

Куда пропал блогер Даня Милохин и чем он занимается

Куда пропал блогер Даня Милохин и чем он занимается

26 мая 2024, 18:21
Фото: 1MI
Рассказываем о том, где живет Даня Милохин и чем занимается.

Популярный блогер сумел попасть в категорию миллионеров: у него огромное количество подписчиков, были совместные проекты с Николаем Басковым, регулярные выступления на центральных телеканалах, интервью и даже роль в сериале.

После участия в шоу «Ледниковый период» Милохин сорвал контракт с Первым каналом и в середине съемок уехал отдыхать в ОАЭ. Этот поступок привел к тому, что он получил репутацию ненадежного человека, и от него отвернулись рекламодатели. Как следствие, источник дохода прекратился.

В настоящее время Даня проживает в Дубае в квартире. Он все еще пытается зарабатывать, выступая на частных мероприятиях. За свои выступления он просит немалые гонорары, от 1 до 3 миллионов рублей, однако возможность выступить представляется довольно редко. Теперь он вынужден себя во всем ограничивать.

В настоящее время блогер занялся боксом и 16 февраля провел успешный поединок.

Читайте также:
Сколько звезды и блогеры зарабатывают на продаже неполезной еды россиянам?Макияж губ — четыре секрета правильных границ контура для пухлости5 моделей обуви, которые ворвались в весну 2024 года
#Илья Протвинов#Знаменитости#Блогер#Даня Милохин#Миллионеры
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика