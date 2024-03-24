Макияж губ — четыре секрета правильных границ контура для пухлости

Для того чтобы определить, где же эта граница, которая позволит увеличить губы, но не выглядеть как с нарисованными усами, необходимо слегка надуть губы. Вы увидите ту самую белую каемку, которая находится чуть дальше границы пигмента губ. Именно ее прорисовка позволяет увеличить размер губ естественным путем.