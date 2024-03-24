Макияж губ — четыре секрета правильных границ контура для пухлости

Posted 24 марта, 07:28
Published 24 марта, 07:28
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Что делать, если выходя за контур губ при макияже получается эффект усов. Все дело в правильной границе каемки, за пределы которой не стоит далеко заходить. Однако, как понять где эта граница поможет один трюк.
Сначала необходимо воспользоваться скрабом и хорошо почистить кожу вокруг губ, так как любые шелушения будут заметны при нанесении тонального крема. После очищения следует нанести увлажняющий крем, который сгладит неровности кожи и придаст ухоженный вид.
После этого необходимо высветлить консилером зоны над губой и в уголках рта. Светлый цвет в этих местах создаст ощущение объема. Если консилер будет иметь светоотражающие частички, то такие свойства только улучшат внешний вид.
Для того чтобы определить, где же эта граница, которая позволит увеличить губы, но не выглядеть как с нарисованными усами, необходимо слегка надуть губы. Вы увидите ту самую белую каемку, которая находится чуть дальше границы пигмента губ. Именно ее прорисовка позволяет увеличить размер губ естественным путем.
Есть еще один хитрый прием, который придает визуальный объем губам. Он состоит в том, чтобы консилером или тенями затемнить галочку над верхней губой и область под нижней губой, поставив туда маленькое пятнышко. Затемнение этих областей создаст ощущение объема.
Контур губ можно рисовать как карандашом, так и помадой или тинтом. Для последнего продукта идеальный помощником зарекомендовала себя скошенная кисть, которая позволяет создать четкий контур с растушевкой на губы. Этим же средством затемняют внешние уголки губ, оттенок которого должен становится светлее к центру.
Последним штрихом в макияже является нанесение светлого карандаша (оттенок беж) на верхнюю каемку губ над цветовым контуром и под нее. Эта тонкая светлая линия есть на естественных губах, теперь ее нужно подчеркнуть с помощью косметики.
Этот трюк позволяет создать большие и объемные, а не большие и плоские губы. Сделать это можно также и при помощи белых теней и кисточки для помады.
Выполнив перед зеркалом четыре хитрости макияжа, можно визуально увеличить губы, сделав их объемными и пухлыми. Эти трюки позволят выйти за границу губ, но не испортить мейкап выходом за контур.
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