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Posted 26 мая, 19:07

Published 26 мая, 19:07

Modified 9 сентября, 23:45

Updated 9 сентября, 23:45

Финансовый лайфхак, который поможет расплатиться с 3-5 кредитами

Финансовый лайфхак, который поможет расплатиться с 3-5 кредитами

26 мая 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney
Финансовый лайфхак, который поможет расплатиться с 3-5 кредитами
Если вы боретесь с многочисленными кредитными долгами, использование метода лавинообразной выплаты может оказаться самым полезным из всех. Рассказываем о преимуществах и недостатках этого способа.

Что такое метод лавинообразной выплаты долга?

Лавинообразный метод — это стратегия погашения долга, которая фокусируется на погашении долга на основе процентной ставки. Вы начнете с зачисления дополнительных средств на счет кредита с самой высокой процентной ставкой не зависимо от суммы долга. При этом произведете минимальный платеж по другим счетам.

Как только этот счет будет погашен, вы переходите на следующему кредиту, с самой высокой процентной ставкой. И так будете повторять этот процесс до тех пор, пока все ваши долги не будут закрыты.

Эксперт Дэвид Колесников объясняет, что математически этот метод более оправдан, так как вы заплатите меньше денег по той причине, что экономите на процентах, уменьшая тело долга.

Что такое метод лавинообразной выплаты долга?Что такое метод лавинообразной выплаты долга?
Что такое метод лавинообразной выплаты долга?. Фото: 1MI

Преимущества использования метода лавинообразной выплаты долга

  • В первую очередь удаляются самые дорогие долги: выплачивая свой долг под самые высокие проценты, вы удаляете долг, который обходится вам дороже всего. Это может сэкономить вам больше всего на процентах в долгосрочной перспективе.
  • Подходит для тех, у кого несколько видов долга: Метод лавинообразной выплаты долга лучше всего подходит для тех, у кого несколько долгов с разными процентными ставками.

Недостатки использования метода лавинообразной выплаты долга

  • Более медленное погашение долга: Если ваш долг под самые высокие проценты также является одним из ваших крупнейших долгов, может пройти много времени, прежде чем он будет погашен.
  • Требует терпения: Поскольку погашение будет происходить медленнее, может показаться, что вы не добиваетесь никакого прогресса в погашении своего долга. Это может затруднить сохранение мотивации и соблюдение вашего плана погашения.
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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Кредиты#Долги#Кредит
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