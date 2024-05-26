Финансовый лайфхак, который поможет расплатиться с 3-5 кредитами

Posted 26 мая, 19:07
Published 26 мая, 19:07
Modified 9 сентября, 23:45
Updated 9 сентября, 23:45
Лавинообразный метод — это стратегия погашения долга, которая фокусируется на погашении долга на основе процентной ставки. Вы начнете с зачисления дополнительных средств на счет кредита с самой высокой процентной ставкой не зависимо от суммы долга. При этом произведете минимальный платеж по другим счетам.
Как только этот счет будет погашен, вы переходите на следующему кредиту, с самой высокой процентной ставкой. И так будете повторять этот процесс до тех пор, пока все ваши долги не будут закрыты.
Эксперт Дэвид Колесников объясняет, что математически этот метод более оправдан, так как вы заплатите меньше денег по той причине, что экономите на процентах, уменьшая тело долга.
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