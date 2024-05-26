8 магических утренних привычек миллионеров, которые приводят к успеху

Posted 26 мая, 12:36
Published 26 мая, 12:36
Modified 9 сентября, 23:44
Updated 9 сентября, 23:44
Приобретя несколько привычек самых успешных людей, вы можете добиться больших результатов в своем деле. «Магия утра» дает возможность спланировать свой день, поставить важные задачи, определить приоритеты, наполнив свою жизнь сосредоточенностью, полезной работой и продуктивностью.
Путь к успеху требует максимальной отдачи от каждой минуты, поэтому правильный утренний настрой важен. «Магия утра» миллионера строится на привычках высокоэффективных людей, которые постоянно ощущают в себе прилив энергии и готовность к выполнению задач. Эти ритуалы используют для того, чтобы сосредоточиться на том, что важно.
37% руководителей встают не позже 6 утра и на то есть веские причины. В ранние утренние часы мало что отвлекает — пока весь мир спит, вы уже работаете над самыми важными задачами.
Тим Кук, генеральный директор Apple, встает в 3:45 утра, тратит 45 минут на проверку электронных писем и ответы на них, прежде чем приступить к работе в 4:30.
Дуэйн Джонсон — еще один любитель ранних подъемов, отдает предпочтение физическим упражнениям, которые начинает в 4 утра.
Совет профессионала: Если вы не любитель вставать рано, сдвигайте время пробуждения постепенно. Если сегодня вы проснулись в 7 утра, то следующую неделю вставайте в 6:45. Через несколько дней перенесите время еще на 15 минут назад.
Физические упражнения улучшают мыслительные навыки. Исследования показывают, что области мозга, связанные с критическим мышлением и памятью, расширяются при постоянных физических нагрузках. Помимо пользы для когнитивных функций, утренняя тренировка приносит улучшение настроения. Она вырабатывает эндорфины, создавая позитивный настрой на весь день.
Если вы не готовы к энергичной тренировке, упражнения с низкой или умеренной нагрузкой, например йога или ходьба, так же благотворно влияют на весь организм. Например, Опра Уинфри начинает день с утренней прогулки со своими собаками.
Если вы придерживаетесь распространенного мнения, что медитация — пустая трата времени, то исследования показывают иные результаты. Постоянная медитация может снизить стресс и улучшить настроение, а значит помогает лучше справляться с повседневными задачами.
Полезное питание на завтрак может повысить продуктивность. Выбирайте наилучшие продукты для памяти, например:
Заведите привычку выпивать по утрам стакан воды. Она не только действует против обезвоживания, но и помогает будущему завтраку легче усваивается, обеспечивая важный прилив энергии.
Выделите утром время для себя — узнайте что-то новое, прочитав книгу, послушав подкаст или пройдя онлайн-курс. Получая удовольствие от любимого дела или хобби вы высвобождаете дофамин в мозге и дарите себе радость, которая впоследствии перерастает в мотивацию, побуждая вас продолжать занятие.
Совет профессионала: Прежде чем заняться основной работой найдите ресурс, который вдохновляет вас или развивает ваши творческие способности.
Продуктивный день начинается с фокусировки. Сформулируйте свои намерения на этот день, исходя из самых важных целей. Составляйте ежедневный график и список дел, но убедитесь, что вы не игнорируете личную жизнь. Например, помимо работы нужно не забыть придти на соревнования ребенка или посетить врача.
Это поможет вам сократить время, расставить приоритеты и не упустить из жизни ничего важного.
Выберите свой собственный ритуал, который мотивирует именно вас. Это может быть мотивационный рилс, подкаст, вдохновляющая мантра. А может это простая чашка кофе и разрешение себе жить настоящим моментом.
Совет профессионала: Сделайте свой ритуал быстрым — не более 5-10 минут. Это должно быть значимое занятие, которое сигнализирует вашему мозгу, что пора продолжать свой день.
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