8 магических утренних привычек миллионеров, которые приводят к успеху

Продуктивный день начинается с фокусировки. Сформулируйте свои намерения на этот день, исходя из самых важных целей. Составляйте ежедневный график и список дел, но убедитесь, что вы не игнорируете личную жизнь. Например, помимо работы нужно не забыть придти на соревнования ребенка или посетить врача.