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Posted 7 июля, 09:10

Published 7 июля, 09:10

Modified 10 сентября, 03:34

Updated 10 сентября, 03:34

Натуральные добавки, которые повышают полезные свойства молока

3 натуральные добавки, которые повышают полезные свойства молока

7 июля 2024, 09:10
Фото: 1MI
Натуральные добавки, которые повышают полезные свойства молока
Рассказываем, как сделать «золотое» молоко, превратив его в супер полезный продукт.

Молоко, которое часто называют идеальным натуральным продуктом питания, веками было основной пищей во всех культурах. Оно богато необходимыми питательными веществами, такими как кальций, белок и витамины D и B12, что делает его важной частью сбалансированного рациона. Однако существуют различные способы улучшить питательные свойства молока, сделав его еще более полезным для здоровья.

Добавление в молоко суперпродуктов может значительно повысить его питательную ценность.

Куркума: известная своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, при добавлении щепотки куркумы в теплое молоко получается мощный напиток, который часто называют «золотым молоком». Оно полезно для здоровья суставов, пищеварения и общего самочувствия.

Матча: этот порошок зеленого чая тонкого помола богат антиоксидантами и обеспечивает естественный прилив энергии. При смешивании матча с молоком получается вкусный и питательный напиток.

Семена чиа: этот продукт с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, клетчатки и белка можно добавлять в молоко для приготовления питательного и сытного напитка. Семена также обладают уникальной способностью загущать жидкости, что делает их идеальными для приготовления пудингов и смузи.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Молоко#Напитки#Рецепты
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