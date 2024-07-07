3 натуральные добавки, которые повышают полезные свойства молока

Молоко, которое часто называют идеальным натуральным продуктом питания, веками было основной пищей во всех культурах. Оно богато необходимыми питательными веществами, такими как кальций, белок и витамины D и B12, что делает его важной частью сбалансированного рациона. Однако существуют различные способы улучшить питательные свойства молока, сделав его еще более полезным для здоровья.