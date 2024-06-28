Что будет, если пить кофе каждый день

Posted 28 июня, 15:58
Published 28 июня, 15:58
Modified 10 сентября, 03:13
Updated 10 сентября, 03:13
Исследование Британского Биобанка показало, что употребление до восьми чашек кофе в день может продлить жизнь, независимо от типа кофе — растворимый, без кофеина или молотый. Заключение простое: пейте кофе и увеличивайте свои шансы на долгую жизнь.
Кофе содержит биологически активные компоненты, такие как кофеин, кафестол и хлорогеновая кислота, которые могут снижать риск нескольких видов рака, включая рак полости рта, эндометрия, кишечника и кожи. Опросы показали, что женщины, потребляющие кофе, реже болеют раком груди.
Эксперименты на мышах с диабетом показали, что кофе замедляет набор веса и улучшает толерантность к глюкозе. Это может помочь в профилактике диабета у людей, хотя механизм этого эффекта пока не ясен.
Ежедневное потребление кофе может защитить нейроны мозга от болезни Паркинсона. Исследования подтверждают, что кофеин оказывает слабое, но положительное воздействие на нейроны, помогая при болезни Паркинсона.
Кофеин снижает уровень интерлейкина 1 бета в крови, что помогает органам дольше оставаться здоровыми. Кроме того, кофе содержит множество полезных веществ, таких как кальций, магний, ниацин и антиоксиданты, написал журнал Woman.ru.
Если вы беременны, лучше ограничить потребление кофе. Более двух чашек в день могут повысить риск выкидыша.
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