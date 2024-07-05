Поднимет на ноги любого: всего за 1 месяц этот напиток добавит бодрости и энергии

Как уже упоминалось ранее, скачки и падение уровня сахара неблагоприятны для поддержания стабильного уровня энергии. Но если уровень инсулина сбалансирован, у нас появляется больше энергии, мы чувствуем себя менее уставшими и даже улучшается настроение. Поэтому чай с имбирем в течении дня помогает зарядиться.