Поднимет на ноги любого: всего за 1 месяц этот напиток добавит бодрости и энергии

Posted 5 июля, 05:17
Published 5 июля, 05:17
Modified 10 сентября, 03:31
Updated 10 сентября, 03:31
Традиционно имбирь считается народным средством, которым пользуются при простуде и гриппе. Но в настоящее время его популяция давно вышла за рамки сезонных заболеваний. Об этом корне стали чаще говорить как о ценном источнике витаминов и микроэлементов, способном на невероятные преображения организма.
«Корень имбиря, который внешне ничем не примечателен, скрывает широкий спектр эффективных с медицинской точки зрения ингредиентов и поэтому является популярным средством в натуропатии», — объясняет доктор Роман Хубер, глава Университетского центра натуропатии во Фрайбурге.
В послеобеденном спаде энергии виновато колебание сахара в крови человека. Научное исследование показало, что имбирь способствует усвоению глюкозы мышечными клетками и помогает снизить повышенный уровень сахара в крови. В настоящее время это свойство исследуется в качестве терапевтического подхода для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Имбирь веками использовался в качестве лечебного средства в аюрведической и традиционной китайской медицине. Этот продукт считается антиоксидантом, богатым эфирными маслами и обладающим противовоспалительным действием. Все эти свойства способствуют здоровью иммунной системы, а также стимулируют приток крови к слизистым оболочкам, чтобы быстрее очищать нос и легкие.
Аргумент, который больше всего мотивирует пить имбирный чай каждый день — это повышение уровня энергии. Чтобы иметь хороший запас бодрости необходимо иметь баланс уровня сахара в крови, а также отличное усвоение питательных веществ.
Как уже упоминалось ранее, скачки и падение уровня сахара неблагоприятны для поддержания стабильного уровня энергии. Но если уровень инсулина сбалансирован, у нас появляется больше энергии, мы чувствуем себя менее уставшими и даже улучшается настроение. Поэтому чай с имбирем в течении дня помогает зарядиться.
К концу первой недели употребления имбирного чая можно обнаружить, что утреннее пробуждение становится быстрее, а физическая и умственная способности активнее чем прежде. После месяца уровень энергии заметно возрастает, что делает деятельность более продуктивной и сосредоточенной.
Хотя имбирь — это не панацея от всех болезней, он безусловно является мощным стимулятором иммунитета. Если пить имбирные чаи регулярно, то можно рассчитывать на долгосрочный эффект в виде улучшения иммунной системы, сбалансированного уровня сахара в крови, поддержание энергии и улучшение настроения.
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