newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля, 05:17

Published 5 июля, 05:17

Modified 10 сентября, 03:31

Updated 10 сентября, 03:31

Поднимет на ноги любого: всего за 1 месяц этот напиток добавит бодрости и энергии

Поднимет на ноги любого: всего за 1 месяц этот напиток добавит бодрости и энергии

5 июля 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney
Поднимет на ноги любого: всего за 1 месяц этот напиток добавит бодрости и энергии
Невероятная добавка, которая продается в каждом магазине, творит чудеса, придавая организму сил и выносливости

Традиционно имбирь считается народным средством, которым пользуются при простуде и гриппе. Но в настоящее время его популяция давно вышла за рамки сезонных заболеваний. Об этом корне стали чаще говорить как о ценном источнике витаминов и микроэлементов, способном на невероятные преображения организма.

«Корень имбиря, который внешне ничем не примечателен, скрывает широкий спектр эффективных с медицинской точки зрения ингредиентов и поэтому является популярным средством в натуропатии», — объясняет доктор Роман Хубер, глава Университетского центра натуропатии во Фрайбурге.

3 причины, по которым стоит пить чай с имбирем каждый день

Имбирь стабилизирует уровень сахара в крови

В послеобеденном спаде энергии виновато колебание сахара в крови человека. Научное исследование показало, что имбирь способствует усвоению глюкозы мышечными клетками и помогает снизить повышенный уровень сахара в крови. В настоящее время это свойство исследуется в качестве терапевтического подхода для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Имбирь укрепляет иммунную систему

Имбирь веками использовался в качестве лечебного средства в аюрведической и традиционной китайской медицине. Этот продукт считается антиоксидантом, богатым эфирными маслами и обладающим противовоспалительным действием. Все эти свойства способствуют здоровью иммунной системы, а также стимулируют приток крови к слизистым оболочкам, чтобы быстрее очищать нос и легкие.

Имбирь укрепляет иммунную системуИмбирь укрепляет иммунную систему
Имбирь укрепляет иммунную систему. Фото: Изображение Midjourney

Порции имбиря повышают уровень энергии

Аргумент, который больше всего мотивирует пить имбирный чай каждый день — это повышение уровня энергии. Чтобы иметь хороший запас бодрости необходимо иметь баланс уровня сахара в крови, а также отличное усвоение питательных веществ.

Как уже упоминалось ранее, скачки и падение уровня сахара неблагоприятны для поддержания стабильного уровня энергии. Но если уровень инсулина сбалансирован, у нас появляется больше энергии, мы чувствуем себя менее уставшими и даже улучшается настроение. Поэтому чай с имбирем в течении дня помогает зарядиться.

Изменения после употребления имбирного чая

К концу первой недели употребления имбирного чая можно обнаружить, что утреннее пробуждение становится быстрее, а физическая и умственная способности активнее чем прежде. После месяца уровень энергии заметно возрастает, что делает деятельность более продуктивной и сосредоточенной.

Хотя имбирь — это не панацея от всех болезней, он безусловно является мощным стимулятором иммунитета. Если пить имбирные чаи регулярно, то можно рассчитывать на долгосрочный эффект в виде улучшения иммунной системы, сбалансированного уровня сахара в крови, поддержание энергии и улучшение настроения.

Читайте также:
Почему аппетит растет к вечеру?Что происходит с организмом при избытке соли в рационе?Избавьтесь от этой привычки для ускорения метаболизма
#Эмилия Шпилева#Здоровье#Питание#Здоровое питание#Сбалансированное питание#Имбирь#Аюрведа
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика