Певший на сцене в шубе и трусах Шура одобрил введение дресс-кода для артистов

Также Медведев вспоминает, что в своем сценическом образе никогда не выходил на улицу. Он заверил, что подобный эпатаж в его случае давно остался в прошлом, и пообещал поддержать закон о дресс-коде для артистов, если ему дадут ход на законодательном уровне.