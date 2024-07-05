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Posted 5 июля, 20:05

Published 5 июля, 20:05

Modified 10 сентября, 03:32

Updated 10 сентября, 03:32

Певший на сцене в шубе и трусах Шура одобрил введение дресс-кода для артистов

5 июля 2024, 20:05
Певец Шура, паспортное имя которого — Александр Медведев — в 90-е годы был известен эпатажными появлениями на сцене в шубе и трусах, прокомментировал обсуждающуюся сейчас новость о введении дресс-кода для артистов.

Как пишет www.gazeta.ru, Шура с пониманием относится к провокационным нарядам, вспоминая, как сам появлялся перед поклонниками в стрингах. Однако он подчеркивает, что в наше время это абсолютно неуместно.

Также Медведев вспоминает, что в своем сценическом образе никогда не выходил на улицу. Он заверил, что подобный эпатаж в его случае давно остался в прошлом, и пообещал поддержать закон о дресс-коде для артистов, если ему дадут ход на законодательном уровне.

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#Общество#Знаменитости#Музыка
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